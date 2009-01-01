Даже если 48, все равно мы ныть не бросим. Почему новый формат Мундиаля злит футбольную общественность?

Появление новых хитов, вроде "Аргентина — Ямайка — 5:0" неизбежно!

Фаны на битве сборных Украины и Германии Reuters

С 2026 года в финальных стадиях Чемпионата мира по футболу. Это решение, принятое ФИФА на уходящей неделе, вызвало настоящий шквал критики. Негодуют футбольные клубы, функционеры местных федераций, медиа, простые болельщики.

Скажем, гуру российского футбольного чиновничества Вячеслав Колосков заметил: "Это решение против футбола. Оно ничего хорошего не принесло. Что за страна такая найдется в мире, которая сможет организовать на качественном уровне чемпионат мира среди 48 команд? Тем более, что вопросы безопасности становятся все более острыми. Ведь приедет огромное количество болельщиков со всех континентов". Абсурд, отсутствие позитива, сумасшествие — как только ни называют расширение формата чемпионата мира нытики-консерваторы! Но стоит ли вливаться в их стройный хор?

Что такое чемпионат мира по футболу? Это — месячный фестиваль футбольного искусства, когда лучшие из лучших щедро дарят свой талант сотням миллионам фанов великой игры. Число команд-участниц финальной стадии постоянно увеличивалось. Многим представлялось, что уж 32-то сборные на чемпионатах мира — идеальный вариант. Но ФИФА пошла дальше. И не факт, что на этом остановится. Ничего личного, просто коммерция!

Колосков прав в том, что для одной страны будет весьма проблемно организовать прием и размещение 48-ми национальных делегаций (не говоря уж об армиях болельщиков). Расширение формата ЧМ способно до предела сузить число желающих принять у себя мировой футбольный форум. А это может вырасти в большущую проблему! По сути, организация столь значимого события будет под силу лишь крупнейшим мировым державам (США, Китай, Бразилия, Япония) или же снова стоит задуматься о совместных заявках. Только вот, боюсь, формата Бельгия—Нидерланды будет недостаточно. Как минимум, Испания—Португалия, а то и Италия—Франция. Пока что это выглядит абсурдно.

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Сторонники теории заговоров склонны считать обнародование решения о 48-командном представительстве умелым ходом футбольных функционеров: вероятно, так отвлекается внимание общественности от фактов коррупции на вершине мирового футбола. Есть и такие, кто считает, что это решение пролоббировала Белокаменная. Мол, вот вам тема для обсасывания, отвлекитесь от идеи лишения России Мундиаля. Если это так, то мечут петли ФИФА и Россия искусно, стоит признать. Конечно, в нашем циничном мире ничего исключать нельзя, но отрицать, что Мундиаль на 48 команд принесет ощутимо больше прибыли, чем Мундиаль на 32 сборных глупо. В советское время коммунистические (а других и не было) СМИ разразились бы гневными заголовками, вроде "Миром правит капитал". Сейчас, когда холодная война опять стала реальностью, российские медиа стараются быть осторожней (очень уж не хочется раздражать ФИФА перед домашним ЧМ, в чем-то походящим на Валтасаров пир), но нет-нет, да и проскочит в них ироничное определение "волюнтаризм ФИФА".

Отсутствие проходных матчей? Да, когда группа состоит из трех команд (всего групп будет 16) и две из них проходят в следующую стадию (а дальше начинается классический плей-офф с 1/16 и до финала), то отсутствие проходных игр гарантировано. Каждый матч —решающий. Аутсайдеры проведут всего по две игры? Ну, многие из них и за это будут благодарны. Ведь при старом формате они как пить дать остались бы за бортом мирового футбольного праздника.

Элемент случайности? Да, в матчах на вылет он присутствует. С 2026 года в плей-офф на Мундиалях будет на один раунд больше, а значит, число победителей, определяемых в послематчевых сериях пенальти, увеличится, тут, как говорится, к гадалке не ходи. Впрочем, кто назвал серию пенальти лотереей! Умеешь бить пенальти и имеешь холодную голову — выиграешь. А если еще в составе твоей сборной есть отличный вратарь, то шансы изрядно возрастают (эх, как же мы теперь будем выигрывать серии пенальти без закончившего игровую карьеру Александра Шовковского!). С точки зрения зрителя, большее число лобовых столкновений — это прекрасно. Будет случайный чемпион? Ну, с этим не согласен. Команда, выигравшая у пяти соперников в плей-офф, воистину будет достойна титула!

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Кто выиграет от расширения? Все, кроме Европы. В предложенном формате предусматривается весомое расширение континентального представительства. Скажем, Африка получит 9 команд вместо имеющихся пяти, Южная Америка — 6 (больше половины представителей этого континента поедут на ЧМ), Азия — 8-9 вместо 4-5 (одна команда, очевидно, будет преодолевать отборочное сито посредством стыка с командой из зоны КОНКАКАФ, которая, кстати, делегирует 6-7 сборных), Океания — гарантированное одно место (добро пожаловать на Мундиаль, Новая Зеландия, или Страна длинного белого облака!). А вот число европейских сборных возрастет незначительно — всего-то до 16-ти при нынешних 13-ти. Вот с этим пунктом я категорически не согласен. Ну, не смогу я смириться с тем, что в чемпионате мира примут участие Гондурас и Панама, Узбекистан и Египет, а вот, скажем, Греция, Чехия или, не приведи Господи, Украина не будут на нем представлены. В финальной стадии чемпионата мира должны принимать участие сильнейшие! Европа свой фаворитизм доказывает регулярно. И, как по мне, имеет право заявиться на Мундиаль, как минимум, двумя десятками сборных! Это было бы справедливо! А при столь скромном европейском представительстве (треть от общего числа сборных) уровень турнира все-таки будет слегка размыт. И появление новых хитов, вроде "Аргентина — Ямайка — 5:0" неизбежно!

Марк Твен писал: "Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда!" В решении ФИФА подкупает то, что мировые футбольные бонзы четко знают, куда они направляются — в обитель сумасшедших прибылей. Правда, это вовсе не означает, что, идя в этом направлении, можно гарантированно попасть туда, куда хочешь. Возможность угодить не туда (помните, как итальянец Симоне Дзадза пробивал пенальти в ворота сборной Германии на Euro-2016?) также присутствует.

Однако критики ФИФА, в отличие от нее самой, действительно не знают, куда направляются. Как правило, интересы клубов они ставят настолько выше интересов сборных, что готовы пожертвовать даже мировым футбольным фестивалем. А мы с вами на это пойти не можем, так ведь?

Алексей Рыжков