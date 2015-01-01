Португальская траектория Мариу Суареша. Избежать военного переворота и коммунистического путча

Траектория политического развития Украины в 2014-2016-м напоминает португальскую траекторию 1976-1978 годов.

Мариу Суареш Reuters

С бывшим президентом и премьер-министром Португалии Мариу Суарешом соотечественники прощаются как с настоящей легендой. Патриарху португальской политики посвящены первые полосы газет, специальные программы телевидения и радио. О нем с придыханием говорят не только друзья и оппоненты, но и враги — а таких у Суареша было немало. Но если биографию политика прочитает человек, который не так много знает о истории Португалии, он будет удивлен этим вниманием и в особенности титулом "отца португальской демократии", которым награждают Суареша комментаторы.

После португальской "революции гвоздик", покончившей с многолетним авторитарным режимом, лидер социалистов Суареш был премьер-министром чуть больше двух лет и вынужден был подать в отставку из-за серьезного неприятия обществом своих экономических реформ. Коммунисты обвиняли его в том, что он не думает о людях. Социал-демократы — в том, что он не думает о рынке и экономике. Обычные португальцы просто были не довольны, что не стали жить хорошо после краха диктатуры. Популярность Суареша была на нуле. Когда через несколько лет он смог вернуться в кресло главы правительство, ему пришлось делиться властью со своими главными политическими оппонентами — социал-демократами. Они и лишили его власти спустя еще два года. Настоящим руководителем страны был вовсе не Суареш, а его главный противник — лидер социал-демократов Аннибал Каваку Силва. Вот он возглавлял правительство целое десятилетие — самое важное для изменений Португалии. Суареш все эти годы был главой государства. Но Португалия — парламентская республика, все главные решения принимает премьер-министр. Пост президента стал для лидера социалистов компенсацией за потерю реальной власти и эффектным окончанием политической карьеры. Так может быть, Каваку Силва — это "отец португальской демократии"?

Похороны Мариу Суареша Reuters

Годы, когда Суареш первый раз возглавлял правительство Португалии, оказались для страны решающими. Страна после десятилетий правой диктатуры могла пойти по пути нового авторитаризма — на этот раз коммунистического. Португальцы были не готовы не просто к радикальным переменам, они были не готовы к демократии — не случайно организаторами "революции гвоздик" были офицеры, а не политики. Существовала опасность и военного переворота, и коммунистического путча. При этом экономика буквально находилась в руинах, "новое государство" Салазара и Каэтану исчерпало себя. Жители Португалии, кроме того, испытывали стресс из-за территориальных потерь: стране пришлось отказаться от борьбы за колонии в Африке, а многим португальцам, которые жили в Анголе, Мозамбике и других бывших владениях, пришлось вернуться на родину, они стали как бы внутренними беженцами в собственной стране. Мог ли стать популярным человек, который возглавил правительство в это время — при президенте-генерале?

Но когда Суареш уходил в отставку с поста премьера в августе 1978 года, можно было с уверенностью сказать, что португальская демократия состоялась. Что не будет ни коммунистов, ни генералов. Что реформы будут продолжаться — несмотря на общественное недовольство. Что Португалия станет частью новой Европы. Что спустя годы не португальцы будут искать работу в разных странах мира — как это было почти весь ХХ век, а рабочие из других стран будут искать и находить работу в Португалии. Да, Португалия не стала одной из богатых европейских стран. Но она стала достойной страной. И в этом — несомненная заслуга Суареша. Вот почему в 2017 году его с такой благодарностью провожают люди, которые могли проклинать его в 1978 году. Вот почему траектория политического развития Украины так напоминает португальскую траекторию. 2014-2016 годы для нашей страны — период, который можно сравнить с 1976-1978 годами для Португалии. Начало трудных реформ, социальная фрустрация, территориальные потери. Но после этого периода стало ясно, что Украина уже никогда не будет прежней и что спустя десятилетия граждане новой страны будут с благодарностью вспоминать тех, кто не побоялся ответственности в это непростое время.

Виталий Портников