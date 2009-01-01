Дилемма Путина. Экономист объяснил, почему Россия сокращает расходы на армию

Теперь политика России будет более социальной, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Заявление президента РФ Владимира Путина о сокращении военных расходов России в 2018 году — было вызвано потребностью финансировать социальные программы.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал в комментарии "Главреду".

"Снижение затрат на оборону России — это позитивный факт. Возможно, он свидетельствует об изменении политического курса. Вероятно, теперь внешняя военная политика России станет менее активной. Это можно предполагать и на это надеяться", — говорит эксперт.

"Но в целом, несмотря на то, что Россия продолжит перевооружение, как заявил Путин, решено сократить общие расходы на оборону. Полезно было бы знать — по каким статьям и на что. Возможно, предполагается сокращение объемов военных учений, возможно, будут сокращены объемы военных операций за рубежом, в той же Сирии, где война приближается к концу, возможно, будут найдены какие-то другие источники для сокращения расходов. Но при любом варианте данное решение можно оценить только позитивно", — подчеркнул экономист.

"К решению российского руководства сократить затраты на оборону, конечно же, привело падение цен на нефть. В результате доходы российского бюджета, которые в большой мере опираются на нефть, сократились. А следующий 2018-й год — это год президентских выборов в России. Поэтому сейчас перед Путиным возникает вопрос — финансировать больше армию или социальные программы. Естественно, в год выборов больше нужно финансировать социальные программы и вопросы. Думаю, что именно в этом состоят причины принятого решения. Теперь политика России будет более социальной, и средства в большем объеме будут выделяться на социальные проблемы. Главная причина того, что российский бюджет сейчас по объективным причинам "не тянет" это, — снижение цен на нефть", — говорит экс-министр.

Он отметил, что пока нельзя делать выводы о том, что в Россия сократит поддержку террористов на востоке Украины. "Поскольку, на мой взгляд, поддержка Россией боевиков идет вовсе не по военным статьям бюджета. Ведь если вы посмотрите бюджет России, то нигде не найдете статьи о поддержке боевиков на Донбассе", — резюмировал Виктор Суслов.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил о сокращении военных расходов в РФ: "Не питайте иллюзий, на войну с Украиной Путин деньги найдет".