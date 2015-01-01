Экономист предупредил Нацбанк: доиграется, что доллар будет по 40 гривен

Снижение предельной суммы расчетов наличными до 50 тысяч ведет к девальвации гривны, говорит Олег Соскин.

Олег Соскин Главред

Введение в действие постановления Нацбанка о снижении предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч— это попытка ограничить украинцев в пользовании свой частной собственностью.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Как можно ограничить возможность человека распоряжаться собственными деньгами? Как я хочу — в наличной форме или безналичной, так и буду распоряжаться. И не нужно нам приводить примеры Испании, Португалии, Греции. Все это — страны-лузеры, неудачники. Правительство этих стран довело их до финансово-экономического краха. Поэтому ставить их в пример просто смешно", — считает экономический эксперт.

"Говорить, что такой шаг поспособствует прозрачности и борьбе с коррупцией, тоже не стоит, поскольку, наоборот, этот шаг усугубит проблемы. Просто будут брать в валюте, будут больше риски", — говорит политолог.

По его мнению, не стоит надеяться, что это приведет к улучшению расчетов, поскольку гривна лишится "подушки": "Ее и так нет, поскольку не растет ни ВВП, ни экспорт, не улучшаются экономические показатели. По сути, под гривной уже нет никакого материально-вещественного фундамента. Был только доллар, но теперь и доллар, и евро уйдут. Будет девальвация, потом — инфляция. Доиграются, что доллар будет не только 30 гривен, но и 40. Так что, в целом, этот шаг НБУ ведет к девальвации гривны".

"Что касается самой суммы ограничения в 50 тысяч гривен, то я считаю, что такой границы вообще не должно существовать. Если есть стабильная денежная система, если есть условия для предпринимательства, если у людей нет повода бояться, что что-то случится с их денежной единицей, то они сами будут использовать безналичный расчет. А если в стране идет преследование бизнесменов и предпринимателей, увеличиваются налоги, ужесточаются фискально-административные методы, то, конечно, это рассматривается как карательно-полицейский акт. Не должно быть никаких ограничений. Это деньги человека, и он сам вправе решать, как ими распорядиться, в какой форме. Это — его частная собственность, а согласно Конституции, никто не имеет права ограничивать его в использовании его же частной собственности. Деньги — это частная собственность: хочу наличными рассчитываюсь, хочу — безналом", — говорит директор Института трансформации общества.

"Пусть на примере Венесуэлы посмотрят, что получится. Сейчас и Индия пошла по дурному варианту: в рамках борьбы с коррупцией решила изъять из обращения купюры в тысячу рупий, а в результате за один день в Индии было скуплено четыре тонны золота. Можно просто посмотреть, что происходит в других странах: Турция, Китай, Индия, Венесуэла — всюду "закручивают гайки". Умные же, наоборот, "раскручивают": например, Польша и Венгрия уменьшают налог на прибыль, делает все либеральнее Словакия, Чехия. А у нас в условиях финансово-экономического падения, наоборот, ужесточают правила", — посетовал Олег Соскин.

Напомним , ранее эксперт заявил, что решение НБУ ограничить сумму наличных расчетов 50 тысячами гривен — не ново, однако подобные шаги всегда заканчиваются плохо, и так Нацбанк запретами превращает Украину в Беларусь.