Хватит спонсировать. Экономист заявил о полном разрыве отношений с РФ

По словам эксперта, российский рынок никогда не был панацеей для украинской экономики.

Украина всегда спонсировала российскую экономику . Чем быстрее мы излечимся от этой болезни, тем будет лучше для нас.

Такое мнение высказал экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин во время чата в "Главреде".

По его словам, российский рынок никогда не был панацеей для украинской экономики.

"Если мы проанализируем природу наших экономических отношений с Россией за весь период независимости Украины, например, с 1997 года, когда начала действовать гривна, то мы увидим, что Украина всегда имела торговый дефицит с Россией. Мы всегда спонсировали российскую экономику", — говорит эксперт.

Он также отметил, что в среднем дефицит внешнеторгового баланса с Россией был до Революции Достоинства на уровне от 3 до 7 миллиардов долларов.

"Иными словами, Украина всегда дотировала российскую экономику. Чем быстрее мы излечимся от этой болезни, тем лучше будет для всего нашего народно-хозяйственного комплекса", — заявил он.

Соскин считает, что "экономика России чрезвычайно маленькая в мировом масштабе. И есть еще сотни стран, которые для нашего бизнеса и наших предпринимателей могут быть потенциально перспективными внешнеэкономическими партнерами".

Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что бедность является одной из самых кричащих проблем современной экономики страны.