Атака на Земана. Стало известно, как активистка Femen проникла на избирательный участок

Документ, который предоставила активистка Femen Анжелина Диаш для аккредитации, подделан.

Атака Диаш на Земана Скриншот

Атаковавшая президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке активистка Femen Анжелина Диаш предоставила поддельное удостоверение журналиста "Украинской правды".

Как подчеркнули в "Украинской правде", Диаш не работает в УП и никогда не работала.

Документ, который предоставила Диаш для аккредитации, подделан, такого регистрационного номера не существует, а редакционные удостоверения "Украинской правды" вообще выглядят иначе, рассказали в редакции.

фото: Украинская правда

Напомним, Диаш уже не впервые устраивает провокации на официальных мероприятиях. В июле 2017 года в Киеве после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента Диаш обнажилась до пояса и выкрикивала лозунг "Живе Беларусь".

Тогда Диаш также использовала фальшивое удостоверению журналиста для проникновения в Администрацию президента.

Кроме того, в сентябре 2017 года Диаш снова "отличилась" — показала свои прелести перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.