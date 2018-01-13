Атака на Земана. Стало известно, как активистка Femen проникла на избирательный участок

Документ, который предоставила активистка Femen Анжелина Диаш для аккредитации, подделан.
Как подчеркнули в "Украинской правде", Диаш не работает в УП и никогда не работала.
Документ, который предоставила Диаш для аккредитации, подделан, такого регистрационного номера не существует, а редакционные удостоверения "Украинской правды" вообще выглядят иначе, рассказали в редакции.
Напомним, Диаш уже не впервые устраивает провокации на официальных мероприятиях. В июле 2017 года в Киеве после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента Диаш обнажилась до пояса и выкрикивала лозунг "Живе Беларусь".
Тогда Диаш также использовала фальшивое удостоверению журналиста для проникновения в Администрацию президента.
Кроме того, в сентябре 2017 года Диаш снова "отличилась" — показала свои прелести перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.