Финская компания выпустила коллекционное пиво в честь встречи Трампа и Путина

Кроме пива, под этой же торговой маркой выпущено и кофе.

Оба лидера не любят пиво - но теперь их лица украшают этикетки продукта EAST NEWS

Финская пивоварня Rock Paper Scissors изготовила ограниченную коллецию пива и кофе в честь саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ; на бутылках с пивом и кофейным пачках красуются лица лидеров США и РФ.

Пивоварня решительно против того, чтобы какие-то международные проблемы остались нерешенными в ходе этой встречи, говорится на сайте пивоваренной компании Rock Paper Scissors.

"Конечно мы не предлагаем это (пиво - ред.) - как главный способ решения вопросов, но если переговоры будут в опасности зайти в тупик, это гарантированный способ выйти из ситуации", - заявил главный инициатор производства и исполнительный директор компании Самуэль Хухтанен.

Всего компания выпустила 10 тысяч бутылок лагера и 160 пачек кофе.

Кстати, интересный факт - ни Трамп, ни Путин терпеть не могут пиво.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.

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