Проект "ужимается". В России "Газпром" начал разбирать трубы "Турецкого потока"

Крупный международный проект российского газового монополиста будет существенно "ужат" в объемах.
Соответствующая информация (о ликвидации ГТС) была опубликована после закупки услуг по разработке документов по консервации объектов "восточного коридора".
Нужда во всех мощностях исчезла из-за двукратного сокращения пропускной способности "Турецкого потока-2" (с 63 млрд до 31,5 млрд кубических метров в год).
Кроме того, ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута "Южного коридора", а также газоизмерительная станция "Моршанская". Консервированию будут подвержены третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин "выкатил" условие для продолжение транзита российского газа через Украину.