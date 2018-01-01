Проект "ужимается". В России "Газпром" начал разбирать трубы "Турецкого потока"

Крупный международный проект российского газового монополиста будет существенно "ужат" в объемах.

Монтаж "Турецкого потока" РИА Новости Украина

Руководство российской корпорации-монополиста "Газпром" планирует ликвидировать заметную часть мощностей газопровода "Турецкий поток".

Соответствующая информация (о ликвидации ГТС) была опубликована после закупки услуг по разработке документов по консервации объектов "восточного коридора".

Нужда во всех мощностях исчезла из-за двукратного сокращения пропускной способности "Турецкого потока-2" (с 63 млрд до 31,5 млрд кубических метров в год).

Кроме того, ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута "Южного коридора", а также газоизмерительная станция "Моршанская". Консервированию будут подвержены третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин "выкатил" условие для продолжение транзита российского газа через Украину.





