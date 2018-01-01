В США сенаторы потребовали от Трампа санкций по "Кремлевскому списку" - СМИ

Согласно обнародованным данным, с инициативой выступили члены Сената от Демократической партии.
Такую информацию опубликовало издание Politico.
Согласно обнародованным данным, сенаторы Конгресса США Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес призвали президента Дональда Трампа усилить антироссийские санкции, что стало возможным благодаря принятому в прошлом году закону.
Народные избранники также возмущены тем, что в январе нынешнего года Белый дом принял решение не вводить новые санкции против РФ.
"Недостаточность серьезности, которую демонстрирует администрация в условиях четкой угрозы национальной безопасности, является тревожной и так не может продолжаться", – считает Кардин.
Напомним, ранее сообщалось о, что фигуранты "Кремлевского списка" начали подсчитывать убытки.