Астролог объяснил, почему война на Донбассе не закончилась в 2016 году

На встрече лидеров "норманского формата" в октябре 2016и года был большой шанс закончить эту войну, отметил Росс.

Блокпост сил АТО на Донбассе, иллюстрация facebook.com/ato.news

Год Петуха будет последним годом кровавых событий на Донбассе и как бы наши политики ни сопротивлялись этому, а минувший 2016-й был годом упущенных возможностей.

Об этом астролог Влад Росс рассказал на чате в "Главреде".

По его мнению, "2016 год был годом упущенных возможностей, поскольку символ счастья, удачи Юпитер находился в знаке переговоров и достижения — в Весах — всю осень 2016 года. И даже осенью, когда Путин, Меркель, Олланд и Порошенко встретились, у них был большой шанс закончить эту войну. Но поскольку, как оказалось, нашему президенту (Петр Порошенко — ред.) и товарищу Путину окончание войны не выгодно, на том и разошлись".

"Год Петуха всегда ознаменован петушиными боями, особенно неблагоприятная ситуация в первой половине года. Но во второй половине года, когда в гороскопе Украины Юпитер будет благословенно аспектировать Уран, могут быть новые важные договоренности, ведущие к миру. В любом случае, это последний год кровавых событий на Донбассе. Как бы наши политики ни сопротивлялись этому", — сказал астролог.

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