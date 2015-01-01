Что-то пошло не так. Почему Запад все чаще обвиняет Россию в развязывании войны на Донбассе

"Минский формат" — всего лишь инструмент и площадка контроля над эскалацией боевых действий, говорит Алексей Мельник.

Алексей Мельник Главред

Заключенные в Минске соглашения, касающиеся мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, писались в Москве, поэтому истинная роль РФ вв них не отмечена.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

Алексей Мельник: Минские соглашения (весь комплекс документов), действительно, писались в Москве и претерпели лишь незначительные редактирования за столом переговоров. В случае их реализации в той последовательности мероприятий, как это зафиксировано в тексте документов, война уже прекратилась бы. Но победу праздновали бы в Москве, считает военный эксперт.

Комментируя вопрос, что полезного сейчас дает Украине "минский формат", Алексей Мельник заметил: "Как было сказано выше, Минские соглашения писались в Москве и для достижения целей Москвы относительно Украины. К примеру, ни в одном документе нет упоминаний о роли России как агрессора или же стороны конфликта".

"Вместе с тем, с определенного момента что-то пошло не так, и особенно в 2016-м году, несмотря на выверенный текст документов, Запад все чаще прямо указывал Москве на ее настоящую роль в этом конфликте и ответственность за выполнение положений, касающихся прекращения огня, отвода вооружений и других вопросов безопасности", — продолжает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Минский формат" имеет ограниченный потенциал по решению вопросов гуманитарного характера и иногда вопросов безопасности на очень низком тактическом уровне. Ни Минские соглашения, ни, тем более, "минский формат" не являются ключом к урегулированию конфликта. Это всего лишь инструмент и площадка контроля над эскалацией боевых действий", — резюмировал Мельник.

Напомним, ранее военный эксперт оценил угрозу создания сухопутного "коридора" в Крым из РФ

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