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Эксперт назвал главный "приз" будущих президентских выборов в Украине

Сегодня, 10:56

Будущий президент Украины прекрасно понимает, что Запад даст деньги на восстановление Донбасса.

Тимошенко Порошенко
Назван главный «приз» президентских выборов УНИАН
Средства, выделяемые на инфраструктурные проекты, являются главным вопросом будущих президентских выборов в Украине.

Об этом, отвечая на вопрос читателя, заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата в "Главреде".

По его словам, будущий президент Украины прекрасно понимает, что Запад даст деньги на восстановление Донбасса.

"Один нетерпеливый министр (Арсен Аваков) даже назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса — 20 миллиардов долларов, и первым согласился эти деньги освоить. Так что приз будущего президента Украины — это 20 миллиардов на восстановление Донбасса", — пояснил эксперт.

Запад настаивает, что Донбасс должен отстраиваться при активном участии России, отметил он.

"Я думаю, что восстановление Донбасса в политическом, экономическом и социальном плане это будет, скорее, работа Запада и России. В меньшей степени — Украины", — добавил Небоженко.

Напомним, ранее Небоженко объяснил, почему власть продолжает линию Януковича.
Теги:  
Виктор Небоженко, выборы, Арсен Аваков, Донбасс
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