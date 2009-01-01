Электронное судопроизводство и изменения в законы. Рада приняла судебную реформу

Законом устанавливается, что в судах функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система.

Рада приняла судебную реформу

Во вторник, 3 октября, Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№6232).

За это решение проголосовали 234 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

В частности, от "Блока Петра Порошенко" — 111, "Народного фронта" — 70, "Радикальной партии" — 1, "Оппозиционного блока" — 20, группы "Воля народа" — 10 и 5 внефракционных.

Законом в соответствии с текстом ко второму чтению устанавливается, что в судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, их органах и подразделениях функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система.

Она, в частности, обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Исковые и другие заявления, жалобы и иные процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, в порядке их поступления подлежат обязательной регистрации в Системе в день поступления документов.

Представление, пересылка, обмен документами, совершение иных действий в электронной форме с помощью Системы осуществляются с использованием электронной цифровой подписи, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с законом.

Определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется системой в порядке, определенном Кодексом (автоматизированное распределение дел).

Она также обеспечивает ведение Единого государственного реестра судебных решений.

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией Украины в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования Системы.

Согласно закону, трансляция судебного заседания осуществляется с разрешения суда. Если все участники дела участвуют в судебном заседании в режиме видеоконференции, осуществляется трансляция хода судебного заседания в сети интернет в обязательном порядке.

Лица, присутствующие в зале судебного заседания, представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств без получения особого разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных Кодексом.

В то же время, в случае если суд придет к выводу, что фото-, кино-, теле- или видеосъемка, а также трансляции хода судебного заседания по радио и телевидению, в сети интернет мешают ходу судебного процесса, суд может запретить или ограничить их проведение, о чем выносит мотивированное постановление.

Определяется также, что любое лицо имеет право присутствовать на открытом судебном заседании. От лица, желающего присутствовать на судебном заседании, запрещается требовать какие-либо документы, кроме документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие присутствовать на судебном заседании, допускаются в зал судебных заседаний до начала судебного заседания или во время перерыва, что определяет судебный распорядитель.

Отметим, что при голосовании за законопроект в первом чтении изменений в законы Украины "Об исполнительном производстве", "О банках и банковской деятельности" одновременно с соответствующими изменениями в процессуальные законы предлагалось внедрить систему автоматизированного ареста средств, которая, как отмечалось, должна была дать возможность обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя.

Ко второму чтению, по словам председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича, из документа было изъято положение об автоматическом арест средств. Также было учтено предложение не увеличивать ставки судебного сбора, а институт электронного судопроизводства предлагается вводить только через год после того, как закон вступит в силу, чтобы было время на надлежащую подготовку к внедрению этого института.

Среди прочего, в частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины определяются особенности производства по типовым и примерным делам.

Законопроектом также определяются основания проведения урегулирования спора с участием судьи, которое проводится по соглашению сторон до начала рассмотрения дела по существу.

Во время урегулирования спора с участием судьи запрещается использовать портативные, аудиотехнические устройства, а также осуществлять фото- и киносъемку, видео-, звукозапись.

В законопроекте говорится и о порядке рассмотрения дел Верховным Судом, который является судом кассационной инстанции по административным делам. Он пересматривает судебные решения местных и апелляционных админсудов в кассационном порядке как суд кассационной инстанции.

Судом кассационной инстанции в хозяйственных делах также является Верховный Суд. Кроме того, в гражданском судопроизводстве он пересматривает в кассационном порядке судебные решения, принятые судами первой и апелляционной инстанции.

Определено также, что Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности начинает свою работу со дня, следующего за днем опубликования председателем этого суда в газете "Голос Украины" сообщения о начале работы суда.

Также в законе Украины "Об исполнительном производстве" вводится Единый государственный реестр исполнительных документов - автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска электронных исполнительных документов, а также предоставление информации из него.

Законом также вносятся изменения, в частности, в Кодекс законов о труде, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс, Уголовный исполнительный кодекс, Семейный и Гражданский кодексы, законы "О доступе к судебным решениям", "О судебном сборе", "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", "Об исполнительном производстве" и "О Высшем совете правосудия".

Перед голосованием за законопроект в целом Князевич с голоса быстро зачитал ряд предложений его комитета к законопроекту, которые якобы должны снять споры. В частности, по доступу граждан к судебным заседаниям и их трансляции.

Он также зачитал несколько десятков номеров поправок, к которым предложил вернуться. При этом их суть озвучена не была. Они были поставлены на голосование пакетом и приняты.

Во время этого пакетного голосования ряд депутатов возмущались такой ситуацией, обращались к руководству парламента и кричали "Ганьба!" ("Позор!").

Подробнее на тему читайте в материалах "Главреда": "Судебная реформа: с чего начинали и к чему пришли" и "Атака на Совет добропорядочности, или Как легко можно уничтожить судебную реформу?".