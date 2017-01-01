Сегодня, 17:54 RSS

"Годовой отчет не сдала или в устной форме, или задним числом". Соцсети об увольнении Деевой

Сегодня, 16:51

"Главред" представляет подборку отзывов о молодом реформаторе, которая была назначена на должность без конкурса, получала зарплату с надбавками выше, чем у главы МВД, запомнилась только откровенными фото и почти полтора года занималась какими-то очень важными делами, о которых, впрочем, никто ничего не знает. 

zzzz
Анастасия Деева написала заявление об уходе по собственному желанию и уехала отдыхать в Стамбул.
Кабинет министров Украины 27 декабря уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, 25-летняя была Деева уволена по собственному желанию. Как стало известно из инстаграма экс-чиновницы, в настоящий момент она отдыхает в Турции. 

В свою очередь Арсен Аваков поблагодарил Анастасию Дееву за работу. 

"Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности зам. министра. Скажу прямо – она молодец. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД!", – написал Аваков в Twitter, добавив, что Деева "с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы".

Какие именно проекты были запланированы и реализованы, Аваков не уточнил. Реакция соцсетей - в подборке "Главреда":

zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
zzzz
Кабмин назначил Дееву заместителем министра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.

Одним из самых заметных ее шагов на посту замминистра стала иницитива по водительским правам: Деева, среди прочего, предлагала измененить срок действия удостоверений водителя до пяти лет, после чего должна была следовать пересдача с с целью проверки знаний и навыков. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов права вовсе не имеют ограничений.

ваа
 Также сразу после сообщения о назначении Дееву и руководство МВД критиковали за откровенные частные фото молодой чиновницы, которые в большом количестве всплыли в сети.

Кроме того, в сети возмущались тем, что во время расстрела Евромайдана внимание молодой чиновницы было приковано к новым "милым" айфонам.

44

"18 февраля 2014 года. Я никогда не забуду этот день. Тогда начали расстреливать людей на Майдане. В тот день я со своим другом поехала сдавать кровь. Но к моему отчаянию оказалось, что моя кровь уже не нужна. Все холодильники уже были забиты кровью киевлян-доноров, которые меня опередили. Медсестра лишь записала мой телефон и группу... Гламурное кисо из МВД в это время искало чехол для своего айфона", - писала на своей странице в Facebook журналист и блогер Алена Яхно.

В апреле заместительницу Авакова наградили орденом.
Теги:  
Анастасия Деева, Арсен Аваков, МВД
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...