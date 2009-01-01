Контрнаступление сил АТО. Бойцы закрепились под Спартаком — журналист

Наши воины взяли много новых мест, отметил Бочкала.

Силовики на Донбассе, иллюстрация facebook.com/alla.push

В Донецкой областив результате контрнаступательных действий закрепились под Спартаком.

Об этом украинский журналист Роман Бочкала написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные бойцов.

По его словам, наши воины также смогли "перейти донецкую трассу в районе Царского Села".

"Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало... Взяли реально много новых мест", — отметил активист.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что под Авдеевкой Донецкой области после атаки боевиков украинские военнослужащие перешли в наступление и заняли пост, который имеет стратегическое значение.