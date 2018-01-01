"Оставить Украину без денег на оборону": Порошенко назвал цель появления "Северного потока-2"

Реализуя этот проект, Россия просто на просто хочет оставить нашу страну без денег на оборону, заявил украинский президент.

Порошенко раскрыл "истинную" цель строительства "Северного потока-2". УНИАН

Россия начала строительство "Северного потока-2" не ради своего экономического развития, а чтобы оставить Украину без денег на оборону.

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

Поэтому, подчеркнул он, остановка проекта так важна для нашей страны.

"Почему остановка проекта "Северный поток-2" чрезвычайно важна для Украины? Потому что он строится не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", – написал Порошенко.

Напомним, Польша требует от ЕС скорее усложнить строительство "Северного потока-2". Польские власти ожидают, что Австрия во время президентства в Евросоюзе будет объективной.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2".

В то же время в Раде назвали "Северный поток-2" российским оружием. По словам Сыроид, неизвестно, когда "Россия остановится".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

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