Похищение сына офицера запаса ГПСУ. Девушка призналась, что ФСБ заставила ее выманить парня в Беларусь

Собеседница утверждает, что она и Павел Гриб в РФ находятся под следствием.
Об этом она рассказала в интервью ТСН.
В то же время собеседница подчеркнула, что спецслужба заставила ее пригласить юношу в Беларусь.
"Через социальные сети журналисты ТСН разыскали девушку, с которой встречался Павел в Гомеле. Ею оказалась 17-летняя жительница города Сочи", — отмечается в статье. Та призналась, что она и Павел в РФ находятся под следствием по статье террористическая деятельность.
"Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или что-то подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что из-за разговора с ним тогда и... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении", — сказала девушка.
Видео: ТСН