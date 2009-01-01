Россия не собирается возвращать Украине "измученный" Донбасс — журналист

Кремль продолжит продвигать самопровозглашенные ЛДНР в нашу страну, считает Цимбалюк.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя идею "обменять" восток государства на оккупированный РФ Крым.
По его словам, "Кремль продвигал, продвигает и будет продвигать ЛДНР в Украину, сохраняя при этом контроль над этими территориями".
"Россия зубами вцепилась в границу с Донбассом и создала два армейских корпуса на оккупированной территории для обеспечения войны с Украиной. Разве так отдают территории?! Нет…", — говорится в сообщении.
Ранее нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил мнение, что главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, а также Игорь Плотницкий — для Российской Федерации являются "отработанным материалом".