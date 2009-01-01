"Русских никто не ест, детей не распинают". Журналист рассказал о войне, развязанной пропагандой РФ

Я был и в Киеве, и во Львове, и на Востоке — за русский язык никто не убивает, говорит Бабченко.

Журналист рассказал о войне, развязанной пропагандой РФ mir24.net

Война, развязанная Россией на Донбассе, является полностью сделанной пропагандой РФ

Об этом известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко заявил на "Эхо Москвы".

"Я был и в Киеве, и во Львове, и на Востоке — за русский язык никто не убивает, русских никто не ест, детей никто не распинает. Эта война — полностью сделана пропагандой. Это первая такая война в истории человечества. От кого и как надо было защищать русских в Украине? От кого и как надо защищать теперь русских где бы то ни было? Кто им угрожает? Бишкек — абсолютно русскоязычный город. Таллинн — русскоязычный. Киев — стопроцентно русскоязычный был. Я даже в Праге иногда могу разговаривать по-русски. От кого и кого тут надо защищать?", — задал он риторический вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что США начинают борьбу с российской пропагандой.