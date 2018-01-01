"У Путина на Донбассе больше танков, чем во всей Германии". Полный перевод интервью Порошенко для Bild

Президент Украины выразил убеждение, что Кремль может в любой момент нарушить все международные договоренности.

Фото: Daniel Biskup/BILD

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с Россией в вопросе международной политики нужно обращаться так же, как поступили с Россией в спорте в Международном олимпийском комитете.

Такое мнение глава государства высказал в интервью авторитетному немецкому изданию Bild. "Главред" представляет полный перевод опубликованной беседы.

Bild: Три года назад были подписаны "Минские соглашения". Почему война до сих пор не окончилась?

Петр Порошенко: Та ситуация была самой сложной в моей жизни. Почти каждый день февраля 2015 года погибали до 25 солдат на фронте, убитые российскими регулярными войсками. В Минске мы сидели 19 часов, не спали, не ели. Было подписано соглашение, которые не было бы возможным без канцлера Германии Ангелы Меркель. Нам, украинцам, есть много за что благодарить ее, потому что на тот момент ситуация была чрезвычайно критической. Но, как известно всему миру, президент России не выполняет соглашения.

Как только Путину хочется, он снова проводит эскалацию конфликта. С момента подписания "Минска-2" еще 824 человека были убиты на войне.

Bild: В Германии постоянно идут дебаты о снятии санкций с России. Недавно президент футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс заявил, что "понимает" политику Путина. Как вы справляетесь с этим?

Порошенко: Такие люди просто недостаточно информированы или безумно наивны. Это довольно легко понять: мы являемся не частью Российской империи, а суверенной страной. Я думаю, что люди вроде герра Хённеса должны посетить Украину, не только Киев, но и Восточную Украину. Тогда он поймет, что существует только одна правда: Путин должен убрать свои войска из Украины.

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Bild: Есть ли у вас какая-то надежда, что это когда-нибудь произойдет?

Порошенко: У Путина столько войск в Украине, что он может снова начать эскалацию войны. Однажды я сказал канцлеру Ангеле Меркель: вы можете представить, что на востоке Украины российских танков больше, чем у немецкого бундесвера? В этом небольшом регионе находится 600 российских танков.

Bild: В России в этом году пройдет чемпионат мира. Вас этот злит?

Порошенко: Футбольные болельщики должны сами решить, хотят ли они отправиться в Россию, зная о российской агрессии в Украине и Сирии. Я хотел бы, чтобы мир выступил с общим посланием и продемонстрировал, даже оставляя в стороне политические дебаты, что мы не можем согласиться с подобной политикой. Посмотрите на ситуацию с Олимпиадой - Россия не соблюдает никаких правил и поэтому не допускается! Российское руководство считает, что оно может переступить через любой закон по любому вопросу.

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Bild: В Германии все еще нет нового правительства. Как вы думаете, Кремль втайне рад этому?

Порошенко: Путин всегда счастлив, когда где-либо есть какая-то политическая нестабильность. Нестабильность – то, что он хочет сеять повсюду, где есть демократия. Поэтому важно не только для Европы, но и для всего мира, чтобы в Германии было быстро сформировано правительство. Я был очень счастлив ясными заявлениями коалиционного соглашения с Украиной. Те, кто сейчас решают в Социал-демократической партии вопрос о коалиции не должны забывать о важной роли Германии в мире.