Депутаты регулярно прогуливают сессии горсовета и заседания комиссий, что является прямым невыполнением их обязанностей.

В Кривом Роге собирают подписи за отзыв депутатов от «Силы людей» Facebook Депутаты, работайте

В Кривом Роге Днепропетровской области местные активисты начали кампанию за отзыв и лишение мандатов депутатов горсовета от политической партии "Сила людей".

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Криворожского горисполкома.

В документе отмечается, что избиратели Кривого Рога "недовольны тем, как депутаты городского совета от партийной организации "Сила людей" Светлана Сова, Юлий Морозов, Сергей Попович и Андрей Немченко выполняют возложенные на них обязанности представлять интересы общества в местных органах власти.

С начала своей каденции (ноябрь 2015 г.) и по сегодняшний день эти депутаты регулярно прогуливают сессии городского совета и заседания комиссий, что является прямым невыполнением их обязанностей, как депутатов местных органов власти; воздерживаются от голосования за важные вопросы для Кривого Рога; спекулируют на трудностях внутренне перемещенных лиц с Востока Украины, втягивая их в псевдоблаготворительные организации и пр.". В связи с этим авторы петиции требуют лишить этих представителей "Силы людей" мандатов депутатов городского совета.

Кроме того, активисты общественной инициативы "Депутаты, работайте!", которая стоит за этой петицией, заявили, что намерены обратиться к руководству партии "Сила людей" с требованием провести ротацию или переформатировать работу своей городской ячейки.

Представители Криворожской партячейки "Силы людей" заявили, что местная власть ведет против них компанию по дискредитации. Что же касается конкретных притензий инициативы "Депутаты, работайте!", руководство городской "Силы людей" от комментариев воздержались.