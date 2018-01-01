В РФ заявили о "штатном режиме" выборов в Крыму, несмотря на протест Украины

Люди придут и проголосуют, заявил Николай Булаев.

В РФ заявили о «штатном режиме» выборов в Крыму

аннексированном Крыму выборы президента России пройдут в "штатном режиме", заявил замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Мы это (заявления Украины) уже проходили на выборах в Госдуму (2016 год, — ред.). Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе все пройдет в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого считают нужным", — заявил Булаев.

Он добавил, что для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, "это (голосование) вопрос решенный", сообщает РИА "Новости".

"Этот вопрос решен на референдуме в 2014 году (незаконный референдум, проведенный оккупантами, по итогам которого Крым ввели в состав РФ - ред.). ... Право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться не надо", — заявил Булаев.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на чате в "Главреде" заявил, что РФ превратила захваченный Крым в "непотопляемый авианосец".