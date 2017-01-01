Запад избавится от Порошенко в этом году, имя преемника уже известно - бывший спикер СБУ

Глава государства должен покинуть свой пост "по состоянию здоровья".

Виталий Скоцик. Фото: latifundist

Такую информацию сообщил бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник главы МВД Арсена Авакова Станислав Речинский.

"Странные слухи ходят. Якобы Порошенко уже объявили наши уважаемые партнеры, что весной этого года он уходит по состоянию здоровья. С гарантиями, почетом и неприкосновенностью всего. Соответственно, Петр Алексеевич сейчас отчаянно торгуется и втихаря пытается расставить своих людей где только можно. А торгуется в основном за нового спикера, которому он передаст власть на время выборов", - написал Речинский на своей странице в фейсбуке.

По его словам, Порошенко хочет, чтобы в этот период страной руководил Владимир Литвин, бывший председатель Верховной рады Украины, а новым президентом должен стать Виталий Скоцик.

"Петр Алексеевич очень хочет и просит чтобы назначили Литвина. Вот ту старую неясыть, которая замешана в деле Гонгадзе и в куче прочей тьмы. Ну и кандидатура нового Президента тоже интересна. Аграрной стране - аграрный президент. Который сейчас возглавляет аграрную партию, которая,кстати, набрала 7,9 мандатов в местных советах, что весьма удивительно для партии -фантома. Фамилия будущего президента-агрария - Скоцик. Якобы будут его делать по модели Макрона. И главная цель - чтобы Юля не прошла. Кстати, в новом ЦВК от Тимошенко нет никого", - добавил экс-пресс-секретарь СБУ.

По его словам, возникает все больше уверенности, что это "вовсе не "проект США", а скорее банальный проект Банковой для того, чтобы оттянуть голоса селян у Тимошенко".

"Вот собственно и весь "скоцык" до копейки", - резюмировал Речинский.

Накануне сообщалось, что президент Порошенко уступил Юлии Тимошенко в "президентском рейтинге".