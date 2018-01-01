Екатерина Чаус: Некоторые мужчины предпочитают воевать с женщинами и детьми

Екатерина Чаус объяснила, что не имеет отношения к фейковой странице, на которой были размещены поздравления сборной России после победы над Испаниейю

Жена президента ФФУ Андрея Павелко Екатерина Чаус заявила о том, что Facebook-аккаунт, со страниц которого она якобы поздравляла российских футболистов, не имеет к ней никакого отношения. По ее словам она вообще не ведет страницы в Facebook.

"За три дня ни одно СМИ не попросили у меня личный комментарий по этому поводу", - сказала она.

"У меня вообще нет профиля в этой социальной сети (Facebook, - ред.). А все фото, которые там опубликованы были собраны на просторах Интернета", - уточнила девушка.

На вопрос о том, кто по ее мнению и зачем создал аккаунт от ее имени и распространил таким образом фейковые новости, Чаус ответила:

"Есть мужчины, которые в своих мужских разборках предпочитают нападать на женщин и детей. Все кто это видит понимают с кем на самом деле имеют дело и делают выводы о низком моральном облике этих персонажей", - резюмировала она.

Напомним, накануне рад СМИ со ссылкой на ФБ-страницу "Катюшенька Ча" сообщили о том, что Екатерина Чуас якобы поздравила российскую футбольную сборную с победой в матче с Испанией.

Позже издание Трибуна написало о том, что профиль "Катюшенька Ча" не принадлежит Екатерине Чаус и привело ряд аргументов в пользу этого утверждения.

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