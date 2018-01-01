Сборная Украины минимально обыграла Японию: моменты матча и видео голов

Украинским "сборникам" удалось добыть первую победу в 2018-м.

Сборная Украины по футболу перед матчем nv.ua

В городе Льеж на стадионе "Морис Дюфран" игроки сборной Украины по футболу обыграли в товарищеском матче сборную Японии.

Счет голам украинцев открыл защитник Ярослав Ракицкий на 21-й минуте, нанеся удар по воротам из-за пределов штрафной площадки. Игрок Японии Наомити Уэда невовремя подставил голову и мяч полетел под перекладину ворот Эйдзи Кавасиме.

В конце первого тайма украинцы Томоаки Макино ударом головой счет сравнял. На 69-й минуте встречи Евгений Коноплянка с левого фланга сместился в штрафную площадь и отпасовал на Александра Караваева, четко пробившего в дальний угол ворот. Дебютным голом полузащитника луганской "Зари" в футболке сборной Украины и был установлен окончательный счет матча - 2:1.

Напомним, ранее сборная Украины "расписала" результативную ничью со сборной Саудовской Аравии.