В США испытали новейший летающий сегвей: видео

Испытания прошли в пределах штата Техас.

Сегвей Zapata Ezfly New Atlas

Инженеры из французской компании Zapata закончили тестирование в штате Техас (США) прототипа новейшего летающего сегвея Zapata Ezfly.

Видеозапись испытаний была опубликована на YouTube-канале компании. Всего в них приняли участие десять людей. Полеты на сегвее осуществлялись над водоемом. На записи видно, как мужчины в шлемах и специальных костюмах летают на устройстве по очереди.

По данным журналистов из портала New Atlas, максимальная высота, на которую способен подняться сегвей, достигает трех километров. Кроме того, устройство может развивает скорость до 150 километров в час.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2018-м году появится первый в мире летающий автомобиль.