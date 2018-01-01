Благотворительный фонд Солидарность возглавил Александр Петровский

За годы своего существования фонду удалось осуществить множество значимых мероприятий.

Фонд "Солидарность" является известным благотворительным фондом международного уровня. Он был создан в октябре 2003 года. Во главе благотворительной международной организации стоит Петровский Александр

Деятельность организации ведется согласно современному законодательству и основывается на добровольных пожертвованиях, самоорганизации, гласности, гуманности. Главная цель заключается в осуществлении безвозмездной, благотворительной деятельности направленной на улучшение и повышение благосостояния малообеспеченных слоев населения, в число которых входят дети инвалиды, сироты, люди пожилого возраста.

За годы своего существования фонду удалось осуществить множество значимых мероприятий, улучшивших социальную жизнь города Днепр и безопасность страны в целом.

В сентябре 2014 года Днепровский военный госпиталь получил от него в дар два операционных стола соответствующих всем требованиям современной медицины и монитор в отделение реанимации. Данное оборудование было приобретено на собственные денежные средства председателя благотворительного фонда Александра Владимировича Петровского.

Это не единственный жест доброй воли со стороны мецената в пользу днепропетровских медицинских учреждений. Общая стоимость оборудования полученного военным госпиталем составляет 522 000 гривен.



Помощь жителям Днепра со стороны Фонда "Солидарность" и лично Петровского Александра Владимировича бесценна. Медицинские учреждения регулярно получают необходимые дорогостоящие лекарственные средства, используемые при лечении раненых. Многие днепропетровские больницы, в которых лечатся бойцы АТО, постоянно пользуются материальной поддержкой фонда.



По мнению Александра Петровского, ключевое ядро, вокруг которого может и должна сплотиться Украина – это вера в Бога. По мнению политика и мецената, неважно в какую церковь ходит человек, православный то храм, или синагога, все мы имеем душу и стремимся к одному – быть чистыми, открытыми и богатыми духовно.

Свои слова Александр Петровский подтверждает реальными делами. В июле 2017 года он подарил еврейской общине Днепра уникальную изготовленную в Иерусалиме серебряную менору.

В сентябре 2017 года в городе была открыта первая воскресная школа, которая также была построена при поддержке фонда Александра Петровского.

За свои заслуги, в честь 26-летия независимости Украины по Указу Президента, он получил награду - Крест Ивана Мазепы. Данная награда вручается за возрождение национального культурно-художественного, научного, духовного, военно-исторического, архитектурного наследия, заслуги в государственно-созидательной, благотворительной, просветительской и дипломатической деятельности.



Благотворительная помощь распространяется не только на медицинские учреждения, но и на помощь детям-инвалидам, спортсменам и ветеранам. Организация оказывает финансовую поддержку ряда социальных программ, в частности полностью обеспечивает спортивную деятельность днепровских борцов завоевывающих золотые медали на всех международных соревнованиях.

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