Дело Рубана: все, что нужно знать о "террористе №1"

"Главред" выяснил главные моменты дела.

УНИАН

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.

"Главред" выяснил главные моменты дела.

Задержание Рубана: как это было

8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

Сотрудники СБУ обнаружили опасную находку при проверке. Среди прочего в тумбочках и шкафах нашли минометы со снарядами, автоматы Калашникова, взрыватели и т.д. Все это пытались вывезти под видом имущества семьи переселенцев, которые якобы планировали жить на контролируемой Киевом территории.

Владимир Рубан: кто он такой и что о нем известно

Рубан (урожденный Гарбузюк, фамилию сменил в 1989 году) является руководителем штаба общественной организации "Офицерский корпус" и одноименной партии, он переговорщик по освобождению пленных на Донбассе.

В адрес Рубана звучали неоднократные обвинения в симпатии к боевикам "ЛДНР". Он сам высказывался в поддержку сепаратистов на Донбассе, а также обвинял украинских военных в обстреле мирных кварталов на неподконтрольных территориях. При этом Рубан обвинял официальные украинские власти в затягивании переговоров по освобождению заложников. Больше читайте в досье "Главреда" на Владимира Рубана.

Волонтер Гайде Ризаева обвинила его людей в том, что те вымогали у ее отца 5000 долларов за ее поиски. "К отцу пришли люди Рубана, которые предложили ему заплатить за мои поиски 5000 долларов. Мой отец заплатил, а через несколько дней эти люди принесли отцу фотографии похожей на меня женщины и сказали: "Извините, поиски заканчиваются, потому что ее расстреляли", – пояснила волонтер.

После этого у отца Ризаевой случился инфаркт, от которого тот и умер.

Владимир Рубан: в чем обвиняют

После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.



Однако сегодня стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.

По данным СБУ, Рубан намеревался обстрелять здания Верховной Рады, Администрации президента и ряд других домов в Правительственном квартале из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Сделать это он планировал в то время, когда пребывания на заседании парламента находились президент, руководители силовых структур и другие госдеятели. А ночью якобы планировалось захватить Раду, убив охранявших ее правоохранителей.

"Одновременно с этим, с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства", – сказано в сообщении о подозрении.

9 марта состоялся суд по делу Владимира Рубана. Суд постановил удерживать подозреваемого под стражей без права залога 60 дней.

Реакция Порошенко

Президент уже приказал главе СБУ Василию Грицаку лично проконтролировать расследование дела Владимира Рубана, которого обвиняют в организации покушения на первых лиц страны.

Грицак в свою очередь сообщил главе государства, что Рубан в составе преступной группы готовил масштабные террористические акты не только в Киеве, но и в других городах Украины. "Преступная деятельность этой группы документировалась нами в течение длительного времени. Благодаря этому удалось установить множество деталей подготовки этого преступления. Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев был самый большой со времен независимости", — заявил он.

"Террорист №1": реакция самого Рубана

Сам Рубан заявил, что из него делают "террориста №1", а "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр". Настоящее имя военного он не назвал.

"Авто принадлежит "Кедру". Я только использовал его для переезда КПП. Пропуска для перехода туда у меня нет. Я должен был перевезти товар туда и назад перевезти мебель. Я подъехал в назначенный час, вышел офицер "Кедр", сказал, чтобы меня пропустили. Через 220 м на авто прикрепили черные номера. Должны были они сесть за руль, но отказались. Я повел и меня окружили. Черный номер исчез, его срезали", – заявил он.

При этом Рубан Рубан утверждает, что о найденном в авто оружии ничего не знал. Не менее яростно опровергает он и обвинения в том, что готовил покушения на украинских топ-политиков.

Реакция террористов

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко уже объявил, что с Рубаном он встречался давно только по вопросу обмена пленными.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", – цитирует террориста Telegram-канал WarGonzo.

Комментируя свое участие в деле Рубана, Захарченко добавил: "Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать".

Дело Рубана: реакция соцсетей

Пользователи соцсетей также активно обсуждают тему задержания Рубана. В частности, политолог Тарас Березовец уверен, что арестом Рубана президент Петр Порошенко передает "привет" своему российскому коллеге Владимиру Путину. А журналист Юрий Ткачев удивляется тому, что Рубан въезжал на территорию "республик" неофициально, а получив оружие, решил ехать через украинскую КПП. Детальнее читайте в материале "Главреда" "Порошенко готовится к "Великой Зраде". Соцсети об аресте Владимира Рубана.

Дело Рубана: доказательства вины

СБУ обнародовала видеозапись оперативной съемки с попыткой Рубана переправить через линию разграничения на Донбассе партию оружия.

На кадрах, в частности, видно, как оружие грузят в авто. Кроме того, в кадре появляются объекты, которые позволяют понять, по каким именно территориям следовал транспорт (например, стела с надписью "Горловка").

На записи также показан момент задержания Рубана сотрудниками СБУ.