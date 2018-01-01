Эксперт назвал главную задачу России в Азовском море

Полковник запаса подчеркнул, что РФ строго соблюдает принцип "их там нет".
РФ контролирует Азов полностью, провокаций там не будет, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на "Главреде".
"На сегодняшний день у нас нет сил и средств для реакции на угрозы Российской Федерации в акватории Азовского моря. За исключением усиления береговой охраны наших морских границ", — отметил собеседник.
По его словам, вопрос Азовского моря необходимо решать в масштабах государственной программы по созданию военно-морского флота в составе Вооруженных Сил Украины.
"Главная задача РФ — полный контроль над Азовском морем как в военном, так и в экономическом плане, а также ущемление наших экономических интересов на Азовском побережье", — заявил Жданов.
"А у нас нет сил и средств для противостояния на море. К открытой агрессии или вторжению Россия не прибегнет из-за того, что им нужно будет легализоваться. Принцип "их там нет" строго соблюдается Российской Федерацией", — подчеркнул он.
Ранее глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко на чате в "Главреде" говорил, что РФ в Азовском море преследует несколько целей, первая, которая уже осуществляется — блокирование портов Бердянска и Мариуполя.
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