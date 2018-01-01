Эксперт пояснил, как Украине ответить на действия РФ в Азовском море

Аналитик убежден, что украинская сторона должна действовать более решительно.

Андрей Клименко порекомендовал Украине давать отпор России в акватории Азовского моря Главред

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко считает , что поведение России в Азовском море уже достигло критической отметки и необходимо адекватно реагировать на агрессию.

"Ситуация новая и довольно критическая. Она требует от Украины адекватного ответа на угрозы. Это - преамбула, подготовка России к агрессии. Блокировка Мариупольского и Бердянского портов уже является актом агрессии. Закон Украины "Об обороне" базируется на соответствующей резолюции ООН, которая определила, что такое агрессия. И в резолюции ООН, и в Законе Украины "Об обороне" блокировки портов входит в определение понятия агрессии", - сказал он во время чата в "Главреде".

По словам Клименко, украинские военно-морские силы должны были действовать по отношению к агрессору более жестко и решительно, привлекая внимание международного сообщества.

"Понимаю, что ВМС Украины сейчас действовали в пределах действовали своих традиционных полномочий. Если бы был приказ из Киева, то они могли бы сделать больше. Например, я бы дал такую зеркальную ответ. Россия 21-23 мая объявила закрытым для проведения учений со стрельбами большой район к югу от Бердянска. Я бы в ответ объявил закрытым район вблизи Ейска или Темрюка, или Керчи, то есть там, где проходят основные пути российских судов из Ростова через Азовское море в Керченский пролив", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в "Главреде" Клименко также заявил, в последние годы туристическая сфера аннексированного Крыма терпит серьезные убытки, и новый Крымский мост не обеспечит полуострову большой поток туристов.

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