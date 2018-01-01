Пожар в Чернобыле: куда дует ветер и что важно знать. Видео

Синоптики называют одно направление ветра, а чиновники – другое, а ведь именно от этого зависит уровень угрозы для киевлян.

5 июня возник пожар в Чернобыле. Сначала загорелась трава, пламя перекинулось на деревья. В итоге горит лесной массив площадью около 10 га, сообщила ГСЧС.

Пожар в Чернобыльской зоне тушат два самолета АН-32П и вертолет Ми-8. Также к тушению привлечены 29 ед. техники и 126 человек.

Пожар в Чернобыле-2018: что с радиационным фоном

По официальным данным, с радиационным фоном в Киеве все в порядке: 10 микрорентген в час. Безопасным считается уровень до 30, уточняют эксперты.

Пожар в Чернобыльской зоне: куда дует ветер

Это, пожалуй, главный вопрос на данный момент. Ведь мнению синоптиков и официальных властей на этот счет разделились, а меж тем именно от направления ветра зависит уровень радиационной угрозы для жителей столицы.

Так, Укргидрометцентр показывает в Киевской области на 5 июня северный ветер – то есть как раз с Чернобыля в сторону Киева. И таким же он останется и завтра, 6 июня.

О том, что дым с чернобыльского пожара несет на Киев, предупредила и синоптик Наталья Диденко. При этом она уточнила, что данное направление означает, что со стороны Чернобыля ветер сейчас несет радиацию в сторону Киева.

В то же время официальный власти настаивают, что ветер дует в иную сторону. "Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", – уже успел заверить руководитель управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

Кому больше верить – специалистам или чиновникам – решайте сами.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что радиационный фон в Киеве не превышает допустимые санитарные нормы, а в некоторых районах даже гораздо ниже необходимой среднестатистической отметки.

"Поэтому волноваться не стоит. Подчеркиваю еще раз: ситуация под полным контролем!" – заверил премьер.

Рыжий лес: чем опасен пожар

Рыжий лес в свое время, после аварии в 1986 году, принял на себя львиную долю радиации. Его еще называют "ржавым" из-за цвета местной флоры: от радиации многие деревья погибли, а большая часть оставшихся окрасилась в бурый цвет.

Из-за пожара в Рыжем лесу в воздух могут выбрасываться опасные радиоактивные вещества.

Пожар в Чернобыле-2018: наиболее вероятная причина возгорания

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара в Чернобыльской зоне 5 июня-2018 называют поджог. По данным СМИ, на месте возгорания полиция обнаружила 3 или 4 факела. Целью умышленного поджога могло быть сокрытие следов иного преступления – к примеру, незаконной вырубки леса.

Пожар в Чернобыле: что делать

Первый совет уже вполне правильно озвучили в соцсетях:

- закрыть окна;

- щели проложить влажными тряпками,

- на улицу выходить по возможности в марлевой повязке.

Запомните, что кондиционерами от жары спасаться не рекомендуется, они под строгим запретом.

Пожар в Чернобыле: как защититься

Врачи рекомендуют при повышении радиационного фона принимать йодосодержащие препараты: например, йодомарин или йод-актив. Из других медпрепаратов рекомендуются различные сорбенты: активированный уголь, атоксил, энтеросгель.

Подробнее о том, что лучше есть в этот период, а от каких продуктов лучше воздержаться, читайте в нашем материале Пожар в Чернобыле-2018: как защититься от радиации в домашних условиях.

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