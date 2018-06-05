Пожар в Чернобыле: синоптик предупредила, что ветер несет дым на Киев

Жители Киева и области могут столкнуться с дымом, пришедшим со стороны Чернобыльской зоны в связи с полыхающим там масштабным пожаром.

С таким предупреждением выступила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Информации о повышенном радиационном фоне нет. А вот что нам должно быть интересно - направление ветра. И ветер в Киеве сейчас - северный, северо-восточный, 6-7 метров в секунду", - отметила Диденко.

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Синоптик уточнила, что данное направление означает, что со стороны Чернобыля ветер сейчас несет радиацию в сторону Киева.

Напомним, в настоящий момент в Чернобыльской зоне горит травяного настила рядом с печально известным Рыжим лесом. Спасатели тушат возгорание на площади 10 гектаров.

При этом глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС радиационный фон остается в норме. Кроме того, успокаивают жителей столицы и в КГГА.