В Сети показали шокирующий вид пляжа популярного фестиваля КаZантип: фото

Побережье, которое раньше пользовалось популярностью у туристов, теперь стоит в запустении.

Поселок Поповка в аннексированном Россией Крыму, который раньше с трудом вмещал участников фестиваля КаZантип, сейчас имеет крайне запущенный внешний вид.

"И на обломках Казантипа напишут просто – Кин Дза Дза", - подписал опубликованные в Twitter снимки пользователь RoksolanaToday&Крым.

Фестиваль, который был популярен в Крыму с 2000 года, всегда проходил шумно и с большим количеством участников. Однако сейчас его декорации выглядят удручающе. Большинство конструкций поржавело, а некоторые и вовсе полуразобраны.

Напомним, КаZантип до 2014-го года считался одним из самых известных фестивалей электронной музыки в Восточной Европе.

Как ранее сообщалось, известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко заявлял, что КаZантип из аннексированного Крыма необходимо перенести в Одессу.

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