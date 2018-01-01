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"Евровидение-2018": Melovin "щелкнул по носу" российских журналистов

Сегодня, 08:56

По словам певца, среди участников особо ни с кем не подружился.

Melovin
Melovin показательно не общался с представителями России на Евровидении. УНИАН
6 мая состоялось торжественное открытие "Евровидения-2018".

Представитель Украины на "Евровидении" MELOVIN вел себя очень дружелюбно. Однако, общаясь с журналистами из разных стран, журналистов из Российской Федерации – он демонстративно игнорировал, пишет ТСН.

По словам певца, среди участников особо ни с кем не подружился. Он лишь перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси ALEKSEEV и немецким гитаристом.

Ранее в Сети появилась видеовизитка Melovin для песенного конкурса. Отметим, что "Главред" собрал интересные факты про Melovin.

Напомним, после первых репетиций на Евровидении-2018 в Лиссабоне букмекеры изменили прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе.

Как сообщалось, первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая. 

В первом полуфинале заявлены участники из 19 стран. Все песни участников первого полуфинала конкурса можно послушать и посмотреть здесь.

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Теги:  
Евровидение-2018, Melovin
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