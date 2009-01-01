Звезда сериала "Не родись красивой" беременна третьим ребенком

Ломоносова именно детей считает своим эликсиром молодости.

Ольга Ломоносова Instagram

Актриса Ольга Ломоносова готовится в третий раз стать мамой.

Об этом она написала у себя на странице в Instagram.

Вместе со своим супругом, режиссером Павлом Сафоновым она воспитывает 11-летнюю Варвару и шестилетнюю Александру.

Ломоносова именно детей считает своим эликсиром молодости. В 2016 году в интервью "КП в Украине" актриса говорила, что они помогают ей всегда быть в форме.

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"Все-таки моей младшей, Саше, четыре. Мне кажется, дети омолаживают женщину. И, видимо, я грамотно все сделала: сначала Варя, потом Саша (смеется). Они меня и держат в хорошей форме. Потому как переезды, перелеты, поезда, бессонные ночи не подарят хорошее лицо", — рассказывала Ольга.

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Свое детство Ломоносова провела в Донецке, а в 2 года переехала в Киев, где поступила в школу олимпийского резерва Альбины Дерюгиной. Ломоносова стала мастером спорта по гимнастике. В 23 года переехала в Москву, где начала карьеру актрисы. Популярность ей принесла роль Киры в сериале "Не родись красивой".

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