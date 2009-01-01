Неограниченные люди ищут работу

Трудоустройство людей с инвалидностью — проблема комплексная и здесь нужна слаженная работа всего общества для построения страны равных возможностей.

Акция инвалидов-спинальников УНИАН

Работа удаленная, на неполный рабочий день, а лучше вообще временная. Подобные вакансии чаще всего предлагают людям с инвалидностью. Да и то если повезет. Скорее, люди в Украине не готовы к соседству с коллегами в инвалидных колясках, с нарушениями зрения и слуха, поэтому предлагают им сидеть дома.

Чтобы трудоустроить хотя бы несколько людей с инвалидностью два месяца назад волонтеры взялись за специальный проект. Договорились о встречах с HR-консультантами и потенциальными работодателями, организовали встречи и тренинги.

"Для меня лично самой большей мотивацией к участию в проекте стало то, что проблема настолько очевидна, что сами люди с инвалидностью для нас не очевидны на улицах, в офисах, в ресторанах, — говорит Марина Лебедь, координатор проекта "Трудоустройство людей с инвалидностью". — А ведь человеческий потенциал не связан с физическим телом, тем более, сейчас, в век технологий и инноваций. Хочется видеть больше таких людей в роли коллег, руководителей, владельцев бизнеса, ведь они — огромный ресурс, в том числе для экономики страны. Меня очень вдохновляют изменения в людях, которые проявляют себя ярко, благодаря участию нашего проекта в их жизни. Слоган "Центра занятости свободных людей" — "Мрій! Дій! Ти — Вільна людина!", это именно то, что мы стараемся воплощать в нашей деятельности".

Архитектор станций метро

Алексей Нашивочников — архитектор. Он проектирует станции Киевского метрополитена. В его послужном списке: "Сырецкая", "Вырлица", "Бориспольская", "Голосеевская" и "Васильковская".

"Архитектурный проект — это идея, потом концепция, дальше эскизы, поиски вариантов проекта, после — утверждение одного из них и разработка проектно-рабочей документации. Решающий этап — согласования, прохождение экспертизы. Когда есть добро, тогда начинают строительство", — рассказывает Алексей о своей работе.

Алексей Нашивочников Facebook Алексея Нашивочникова

Надо сказать, что Нашивочников ничем не отличается от многих из нас. Единственная его особенность — после перенесенного в раннем детстве воспаления легких потерял слух.

"Со многими людьми общаюсь посредством переписки: беру бумагу, ручку и пишу, или переписываемся в Интернете. У некоторых хорошо считываю речь по губам", — говорит он.

На архитектурный факультет поступил не сразу после школы, а лишь спустя годы. Преподаватели во время обучения поблажек не делали, сдавал зачеты и экзамены со всеми. На пятом курсе студента Нашивочникова заметила профессор Лариса Скорик и предложила работу по проектированию метро.

"Могу рассказать об особенностях станции "Теремки", — продолжает архитектор. — Вначале появилось рабочее название будущей станции — "Одесская площадь". У меня тогда был предпроектный вариант с использованием морских мотивов. Потом пошли разговоры о названии "Теремки". Естественно, концепция проекта меняется. Пришли мысли о временах Киевской Руси, древнерусском искусстве. Топоним слова "Теремки" берет истоки в ХІІ веке, в Ипатьевской летописи есть упоминание "урочище Теремец". С начальством обсудили привязку концепции к топониму. В хоромах киевских князей и церквах византийского стиля доминировали белый и золотистый цвета, мозаичные панно. Эти акценты я перенес в интерьер станции метро. Технический совет института, заказчик в лице дирекции Киевского метрополитена и Главархитектура Киева одобрили и приняли мой проект. Я считаю его наиболее удачным из всех проектов станций Киевского метрополитена, которые я делал".

Прибытие состава метро на станцию "Теремки" УНИАН

Сегодня Алексей ищет работу. "Наш проектный институт больше трех лет простаивает, — констатирует он. — За это время не проложили ни одного метра линий Киевского метрополитена. Конечно, это отдельная тема. Но мне хочется реализовывать свой творческий потенциал для пользы родному городу. Поэтому я и решил искать новую работу".

Алексей — один из тех, кто попробовал силы с помощью проекта по трудоустройству людей с инвалидностью. Ему в этом помогала карьерный консультант и волонтер проекта Доминика Иванова.

Алексей Нашивочников Facebook Алексея Нашивочникова

"Знаний у Алексея Нашивочникова предостаточно. Он, человек с тотальной глухотой, смог получить высшее образование, — говорит Доминика. — Ему не хватало понимания, что можно выйти за рамки госсектора — он работает в Киевском метрополитене. Но у него много полезных хобби, которые могут помочь заработать. Я выступала не только как карьерный консультант, моя задача как коуча — с помощью определенных технологий помочь соискателю узнать его сильные стороны. Как раз над этим мы с Алексеем и работали — я хотела сориентировать его на то, чего он желает, ведь одна из основных наших целей — направить человека".

Филолог и журналист

Как никто другой в свои силы верит Леонида Пономарева. Девушка с детства не видит. Но сегодня уверена: эта особенность ей нисколько не мешает жить. Она уже имеет филологическое образование и работает журналистом. Сейчас получает второе высшее — юридическое. И активно ищет новую работу.

Леонида Пономарева Facebook Леониды Пономаревой

"Я была на многих собеседованиях, — рассказывает Леонида. — В своем резюме никогда не указывала, что у меня инвалидность по зрению, потому что прекрасно понимаю, что каждый HR-отдел на первом этапе отбора возьмет резюме обычного здорового человека, а мое оставит в стороне, — говорит девушка. — Но и не скрывала этого. Когда я звонила уточнить о собеседовании или перезванивали мне, я говорила, что могу приехать, но у меня такая ситуация — если для них не проблема, что я работаю за компьютером с помощью озвученной программы, то буду. Ни разу мне никто не говорил, что с такой проблемой я им не подхожу. Я со своей стороны всегда подробно спрашиваю, где находится офис, приоритетно, чтобы у метро. Бывало, меня предлагали даже встретить".

Леонида Пономарева Facebook Леониды Пономаревой

Леонида знает, с чего началась ее успешная история: "Мои родители с самого детства воспринимали мою инвалидность не как что-то ужасное. Это они мне помогли получить хорошее образование, дали уверенность в себе. Мне никто не говорил: зачем тебе учиться в университете, ты — инвалид, будешь сидеть дома".

"У меня есть знакомая, которая работает программистом в международной компании. Понятно, что участие в разных фестивалях для инвалидов или поддержка УТОС ей не нужны — человек сам себя реализовал, — говорит Леонида. — Но, к сожалению, есть множество людей, которые боятся выйти из дома, рассказывают, что вокруг не такая доступность. Обычно инвалиды участвуют в фестивалях для инвалидов, ищут работу для инвалидов. Так проще. Они думают, тут меня поймут, никто не будет задавать неудобные вопросы. Не все готовы выходить из зоны комфорта. При этом такие люди ничего не делают, чтобы и себя показать. Я думаю, что у начальства и у коллег будет понимание особенности человека. У меня так бывало. Компьютер зависнет — озвучка перестала работать, и я не знаю, что делать. Тогда коллеги просто подходят и помогают с перезагрузкой компьютера, никаких проблем нет. Если я использую где-то шрифт Брайля, то не комплексную, и окружающие тоже нормально к этому относятся. Для людей с проблемами зрения столько уже всего сделано, созданы специальные программы — навигаторы, путеводители, которые помогают найти путь в любую точку. Можно с легкостью работать на компьютере и в Интернете".

При этом Доминика Иванова замечает, что Алексей и Леонида — скорее исключения из правил. "К сожалению, умение людей с инвалидностью "продать себя" работодателю совсем невысокое, — уверена HR-консультант. — Они не всегда верят в свои силы. И этим только вредят себе. Отсюда все проблемы в поисках работы, коммуникации с другими людьми, поэтому таким людям чаще проще мириться с навязанным осознанием обреченности жизни и работы в своих замкнутых сообществах".

"Я хотела помочь людям с инвалидностью получить равные условия при трудоустройстве, — продолжает Доминика. — На рынке труда много стереотипов, связанных с такими людьми. Во-первых, принимая человека с инвалидностью на работу, работодатель думает, что возьмет неполноценного сотрудника, который будет выполнять свои обязанности не полностью. Многие считают, таким людям будет физически тяжело или они не серьезно отнесутся к делу. Но это же не так! За время проекта я увидела, насколько люди мотивированы и настроены на то, чтобы расти с профессиональной точки зрения. Во-вторых, работодатели сомневаются, что коэффициент полезного действия от такого человека будет таким же как от сотрудника, у которого нет инвалидности. В-третьих, работодатели думают, что люди с инвалидностью готовы идти на меньшие зарплаты. Так быть не должно! И наконец, не все готовы обременять себя подготовкой инклюзивного офисного пространства. Некоторые думают, зачем делать пандус, чтобы человек на коляске мог заехать, если можно взять людей, которые могут ходить".

31 января в Национальном музее Тараса Шевченко организаторы проекта по трудоустройству будут поводить итоги. Скажем прямо — они скромные. Из 25 участников сегодня только один человек нашел работу, двое ведут переговоры, еще один человек пошел на стажировку, трое решили начать свой бизнес.

"Но самым ценным результатом мы видим то, что участники с помощью профессионалов смогли обучиться способам поиска работы, осознать свои слабые и сильные стороны и определиться с целями, — говорит Марина Лебедь. — Программа длилась всего два месяца. А это недостаточный срок для того, чтобы найти работу мечты. Средняя длительность поиска работы по Украине — три-пять месяцев. К тому же к нам, организаторам проекта, пришло куда более глубокое осознание, что трудоустройство людей с инвалидностью — проблема настолько комплексная, от психологических барьеров до архитектурных, что нужна слаженная работа всего общества для того, чтобы построить страну равных возможностей".

Татьяна Катриченко

Фото: Facebook Алексея Нашивочникова, Facebook Леониды Пономаревой