Троица-2018: все, что нужно знать о празднике

"Главред" выяснил приметы и традиции этого праздника.

УНИАН

Троица отмечается через 50 дней после Пасхи . Поэтому второе название праздника – Пятидесятница

Троица-2018: какого числа

В 2018 году Троица выпадает на 27 мая. Это воскресенье.

Так совпало, что в этом году в этот же отмечается День Киева-2018.

Троица-2018 в Украине: как отдыхаем

Воскресенье, на который выпадет Троица-2018, итак считается выходным днем. Поэтому выходным днем будет также и следующий после праздника понедельник. Таким образом, майские выходные по случаю Троицы-2018 длятся три дня – с 26 мая по 28 мая включительно.

Погода на Троицу

Самым прохладным днем будет суббота (температура снизится до +20-23 градусов днем).

На Троицу 27 мая осадков не ожидается, а столбики термометров поползут вверх – к отметке + 23-26 градусов. В Киеве ненамного прохладнее – + 23-25 градуса.

Троицкая поминальная суббота-2018

Сегодня, в Троицкую родительскую субботу, люди посещают кладбища и поминают умерших.

Особенно усердно в Троицкую родительскую субботу молятся о тех, кого смерть настигла безвременно и в чужой стране, вдали от родных, о том, кто не успел покаяться перед смертью, и над кем не совершали погребального обряда.

Подробнее читайте в нашем материале Троицкая поминальная суббота-2018: как поминать и что нельзя делать.

Что нужно делать на Троицу: приметы и традиции

На Троицу нужно всей семьей сходить в церковь на службу. При этом в этот день ничего нельзя просить у Святого Духа, а лишь благодарить его за то, что он является спасителем и верным защитником людских душ.

После посещения храма дома устраивается праздничный обед. Троица не выпадает на пост, поэтому стол накрывают сытным и богатым.

В день Святого Духа принято раздавать нищим всю мелочь, чтобы оградить себя от невзгод и болезней.

Подробнее о традициях и запретах этого дня читайте в материале "Главреда" Что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день.

Мы также выяснили, почему на Троицу нельзя купаться и зачем дома и храмы украшают березами.

Троица-2018: поздравления

В этом материале мы собрали идеи поздравлений с Троицей на словах и в картинках: их можно цитировать дословно или использовать как основу, чтобы поздравить своими словами с Троицей.

Троица-2018: что делать после праздника

Следующий день после Троицы – 28 мая – называется Духов День. Дата праздника переходящая, но всегда она выпадает на понедельник.

Он посвящен прославлению Святого Духа.

На Духов День запрещено работать на земле. Зато в этот день принято искать клады.

Мы также выяснили, что делать с ветками после Троицы-2018.

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