Внезапно скончался известный украинский хореограф

Николай Бойченко скончался 1 июня.

Популярный украинский хореограф и режиссер, звезда проекта "Танцюють всі" Николай Бойченко ушел из жизни.

Об это рассказала балерина и коллега хореографа Даша Маликова на своей странице в соцсети Facebook.

"Коля… шок и поверить не получается… теперь ты будешь летать Nikolay Boychenko… Спасибо, что Ты был таким Человеком и Талантом!!! Спасибо за все добро Тебе и столько свершений!!! Навсегда Твои улыбка и голос останутся в памяти. Больно...", — написала Маликова.

Позже она уточнила, что прощание с Бойченко пройдет во вторник, 5 июня:

"Высокий полёт Бойченко Николая - талантливого Режиссёра, неповторимого хореографа, Артиста и красивого Человека был прерван вчера . 1 июня 2018 года. каждого, кто считает за честь сопроводить аплодисментами его финальное шествие, просим вторник оставить свободным от прочих планов. Семья и Друзья Николая"

Николай Бойченко — уроженец города Севастополь, 13 лет назад он переехал в Киев, где основал свой балет D'Arts Dance Project.

С тех пор его карьера пошла в гору. Он стал режиссером-постановщиком на проекте Україна має талант, хореографом постановщиком в шоу X-Factor, America's Got Talent, "Танцюють Всі".

Читайте также

Стали известны подробности смерти в Польше украинского чемпиона по мас-рестлингу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram