УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Анастасия Заремба
23 мая 2024, 12:00
428
Нынешняя ситуация вокруг МУС, особенно в преддверии саммита мира в Швейцарии, на руку Украине, однако риски для Киева остаются.
МУС, арест Нетаньяху
США грозят санкциями МУС в случае ордера на арест Нетаньяху / Главред

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился к судьям МУС с просьбой выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС – лидера организации Яхья Санвара, главу политического крыла группировки Исмаила Хания, а также лидера военных подразделений Мохаммеда Диаба аль-Масри, которые прокурор считает виновными в военных преступлениях и преступлений против человечности в войне между Израилем и ХАМАС.

Главред разбирался, как дело против Нетаньяху отразится на доверии к МУС и сможет ли Россия это использовать в будущем.

видео дня

Прокурор МУС уравнял лидеров Израиля и ХАМАС?

В отношении Израиля прокурор Карим Хан назвал Нетаньяху и Галанта виновными в использовании голода как способа ведения войны, в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях.

Говоря о действиях ХАМАС 7 октября, прокурор МУС заявил, что своими глазами видел "эти нападения". Разговаривая с выжившими, Карим Хан узнал, что "самые глубокие узы между родителями и детьми были искажены, чтобы причинить и тем, и другим неизмеримую боль с помощью рассчитанной жестокости и крайнего бессердечия". Эти действия, по его мнению, требуют привлечения к ответственности.

В свою очередь, заявление Хана раскритиковали израильские власти. Так, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что решение главного прокурора запросить ордера на арест израильских лидеров является "историческим позором, который запомнится навсегда". Он заявил, что сформирует специальный комитет для противодействия подобным действиям и будет сотрудничать с мировыми лидерами, чтобы ордера не применялись к израильскому руководству.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также назвал "абсурдным и фальшивым" требование главного прокурора МУС на свой арест и добавил, что это "новый антисемитизм".

Осудила запрос в МУС и группировка ХАМАС – в их заявлении прокурора Хана обвинили в попытке "приравнять жертву к палачу". Организация заявила, что имеет право оказывать сопротивление "израильской оккупации", включая "вооруженное сопротивление", и раскритиковала суд за то, что тот потребовал арестовать только двух израильских лидеров.

Ордер на арест Нетаньяху – как отреагировал мир

Помимо критики самих обвиняемых, запрос прокурора МУС стал камнем преткновения между западными лидерами. Так, президент США Джо Байден назвал ходатайство прокурора "возмутительным".

"Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал такой шаг "позорным" и заявил, что США отвергают требование прокурора МУС, тогда как спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал ввести санкции против руководства МУС в случае принятия решения о выдаче ордера на арест Нетаньяху.

Аналогичного мнения придерживаются и в Германии – так, министерство иностранных дел Германии призвало не уравнивать лидеров Израиля и ХАМАС.

"Одновременное заявление об ордере на арест против лидеров ХАМАС с одной стороны и двух израильских официальных лиц с другой создало ошибочное впечатление уравнивания. Однако теперь суд должен будет оценить совсем другие факты, которые генпрокурор подробно изложил в своем заявлении", - заявили в МИД Германии.

В то же время, Франция и Бельгия поддержали решение прокурора. Так, в МИД Франции уточнили, что Париж еще 7 октября 2023 года осудил антисемитские массовые убийства, совершенные ХАМАС. При этом, как сказано в заявлении ведомства, Франция уже многие месяцы привлекает внимание к необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, неприемлемости жертв среди гражданского населения сектора Газа.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что преступления, совершенные в Секторе Газа, должны преследоваться на самом высоком уровне, независимо от виновников.

"Борьба с безнаказанностью везде, где происходят преступления, является приоритетом для Бельгии. Бельгия поддерживает работу Международного уголовного суда. Запрос [главного] прокурора cуда Карима Хана на выдачу ордеров на арест как [деятелей] ХАМАС, так и израильских чиновников является важным шагом в расследовании ситуации в Палестине. Бельгия будет продолжать поддерживать важную работу международного правосудия, направленную на то, чтобы лица, виновные во всех преступлениях, были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении Лябиб.

Скандал вокруг МУС – как им воспользуется РФ

Если Международный уголовный суд примет решение об аресте, которое запросил прокурор Хан, все 123 страны-члена Международного уголовного суда будут обязаны арестовать этих людей, если они окажутся на их территории. Поскольку Израиль не является членом МУС, даже в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанту не грозит судебное преследование, однако это может усилить международную изоляцию Израиля. К слову, США также не являются членами МУС, в отличие от Палестины, которая признала его юрисдикцию в 2014 году.

Примечательно, что в стране-агрессоре России реакцию Штатов раскритиковали – как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, она напоминает реакцию "ужаленного самим собой скорпиона". И такая реакция России вполне прогнозирована, учитывая наличие ордера МУС на арест кремлевского диктатора Владимира Путина, а также ряда офицеров российской армии за преступления в войне в Украине.

Юрист-международник и бывший постпред президента в АР Крым Борис Бабин убежден, что нынешняя ситуация вокруг МУС, особенно в преддверии саммита в Швейцарии, на руку Украине.

"Как это ни будет кому-то казаться парадоксальным, считаю эту позицию Офиса прокурора МУС полезной для Украины. Офис демонстрирует мучительную для многих беспристрастность, конечно, в ее собственном видении. С ней можно соглашаться или нет, но теперь в МУС явно увеличится поддержка со стороны большинства стран-участниц, а они там очень разные и представляют, напомню, весомую, если не ключевую часть всей человеческой цивилизации. Перед швейцарским форумом мира это важно", - считает Бабин.

По мнению политолога, директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, ситуация вокруг МУС является проявлением кризиса системы международного права и правосудия.

Он напомнил, что во время своего президентства Трамп ввел санкции против МУС из-за проведения расследования судом в Гааге действий американских военных в Афганистане.

"Сейчас возникла ситуация, когда, с одной стороны, для США не с руки поддержать это решение. Штаты выступают за повторное введение санкций в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху, поскольку это может отразиться и на самих США и приведет к кризису в отношениях Израиля с США и европейскими странами. Допустить выдачу ордера для США в год выборов – крайне неприятная ситуация, ведь поддержка Израиля в Штатах достаточно высока. Не говоря уже о том, что это могли бы использовать демократы, которые в этом вопросе более последовательны, чем демократы", - говорит Золотарев.

С другой стороны, отмечает эксперт, это на руку Путину, ведь как только последовал указ Вашингтона, МУС отступил. По словам Золотарева, Запад выражает единодушие и пытается сохранить лицо Путину ввиду все еще сильных экономических связей Европы с Россией. А потому в будущем есть риск, что решение об аресте Путина может остаться лишь на бумаге. Кроме того, с учетом того, как в США увязывают помощь Украине и Израилю, то в случае кризиса на Ближнем Востоке его отголоски могут ударить и по Украине.

"Кризис на Ближнем Востоке будет отвлекать внимание от Украины. Если к власти придут республиканцы, то в этой ситуации вполне возможны варианты, что финансовая и военная поддержка Украины будут сокращены", - отметил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

МУС Андрей Золотарев Биньямин Нетаньяху новости Израиля
Реклама

Главное за день

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

12:00 Аналитика
Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05 Украина
В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 45900

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате 31178

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных сюрпризах 20697

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста 9587

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

Последние новости

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

Реклама
11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

10:03

Блинкен давит на Байдена из-за Украины: в NYT узнали, чего добивается госсекретарь

09:58

Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день

09:53

Передача Китаем летального оружия в РФ: в США отреагировали на заявление Британии

Реклама
09:35

В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

09:23

"Мне больно": путинист Киркоров отправил свою фаворитку-эскортницу "под нож"

09:20

Гороскоп на завтра 24 мая: Стрельцы - в вас будут нуждаться, Близнецам - водоворот событий

08:57

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

08:39

Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

08:10

Кто может стать новым президентом Ирана и что нам ждать?мнение

08:07

Молодуха престарелого Петросяна взволновала фанатов фотографией дочери - детали

07:59

Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

07:28

Блинкен ответил, можно ли Украине наносить удары по РФ западным оружием

07:26

Чем можно отмыть стекла в душевой кабине: лайфхак, который порадует многихВидео

06:51

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов - DeepState

06:35

Как устранить течь воды из бачка в унитаз: самый простой и эффективный способ

06:10

Зачем Путин опять решил тряхнуть ядерными мудямимнение

05:42

Повторное наступление РФ на Киев: Свитан сказал, есть ли угроза для столицы

04:41

Германия резко изменила позицию по российским активам: в Reuters раскрыли загвоздку

04:00

Принц Гарри отказался встречаться с королем Чарльзом ІІІ - что случилось

03:30

Китай передает оружие России через Северную Корею: Свитан описал схему

03:01

Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум

02:32

Из чего на самом деле изготавливают сыр пармезан: люди удивлены процессом

02:00

Звезда "Игры престолов" Момоа после развода показал новую возлюбленную

Реклама
01:30

У внучки Элвиса Пресли могут отобрать его прах за долги покойной матери - СМИ

00:34

17-летняя внучка Маслякова напугала "взрослыми" пластическими операциями

22 мая, среда
23:54

Испания передаст большой пакет помощи: Умеров заявил о системах ПВО Patriot

23:51

Елена Кравец выкрасила волосы семилетнего сына в необычный цвет

23:38

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

23:18

Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

22:48

Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

22:43

Популярного ведущего без военного билета в Киеве остановили работники ТЦК

22:40

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

22:25

Путин хочет изменить морские границы: эксперт раскрыл циничные планы Кремля

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять