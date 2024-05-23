Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

Нынешняя ситуация вокруг МУС, особенно в преддверии саммита мира в Швейцарии, на руку Украине, однако риски для Киева остаются.

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США грозят санкциями МУС в случае ордера на арест Нетаньяху / Главред

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился к судьям МУС с просьбой выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС – лидера организации Яхья Санвара, главу политического крыла группировки Исмаила Хания, а также лидера военных подразделений Мохаммеда Диаба аль-Масри, которые прокурор считает виновными в военных преступлениях и преступлений против человечности в войне между Израилем и ХАМАС.

Главред разбирался, как дело против Нетаньяху отразится на доверии к МУС и сможет ли Россия это использовать в будущем.

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Прокурор МУС уравнял лидеров Израиля и ХАМАС?

В отношении Израиля прокурор Карим Хан назвал Нетаньяху и Галанта виновными в использовании голода как способа ведения войны, в убийстве мирных жителей и других военных преступлениях.

Говоря о действиях ХАМАС 7 октября, прокурор МУС заявил, что своими глазами видел "эти нападения". Разговаривая с выжившими, Карим Хан узнал, что "самые глубокие узы между родителями и детьми были искажены, чтобы причинить и тем, и другим неизмеримую боль с помощью рассчитанной жестокости и крайнего бессердечия". Эти действия, по его мнению, требуют привлечения к ответственности.

В свою очередь, заявление Хана раскритиковали израильские власти. Так, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что решение главного прокурора запросить ордера на арест израильских лидеров является "историческим позором, который запомнится навсегда". Он заявил, что сформирует специальный комитет для противодействия подобным действиям и будет сотрудничать с мировыми лидерами, чтобы ордера не применялись к израильскому руководству.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также назвал "абсурдным и фальшивым" требование главного прокурора МУС на свой арест и добавил, что это "новый антисемитизм".

Осудила запрос в МУС и группировка ХАМАС – в их заявлении прокурора Хана обвинили в попытке "приравнять жертву к палачу". Организация заявила, что имеет право оказывать сопротивление "израильской оккупации", включая "вооруженное сопротивление", и раскритиковала суд за то, что тот потребовал арестовать только двух израильских лидеров.

Ордер на арест Нетаньяху – как отреагировал мир

Помимо критики самих обвиняемых, запрос прокурора МУС стал камнем преткновения между западными лидерами. Так, президент США Джо Байден назвал ходатайство прокурора "возмутительным".

"Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал такой шаг "позорным" и заявил, что США отвергают требование прокурора МУС, тогда как спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал ввести санкции против руководства МУС в случае принятия решения о выдаче ордера на арест Нетаньяху.

Аналогичного мнения придерживаются и в Германии – так, министерство иностранных дел Германии призвало не уравнивать лидеров Израиля и ХАМАС.

"Одновременное заявление об ордере на арест против лидеров ХАМАС с одной стороны и двух израильских официальных лиц с другой создало ошибочное впечатление уравнивания. Однако теперь суд должен будет оценить совсем другие факты, которые генпрокурор подробно изложил в своем заявлении", - заявили в МИД Германии.

В то же время, Франция и Бельгия поддержали решение прокурора. Так, в МИД Франции уточнили, что Париж еще 7 октября 2023 года осудил антисемитские массовые убийства, совершенные ХАМАС. При этом, как сказано в заявлении ведомства, Франция уже многие месяцы привлекает внимание к необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, неприемлемости жертв среди гражданского населения сектора Газа.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что преступления, совершенные в Секторе Газа, должны преследоваться на самом высоком уровне, независимо от виновников.

"Борьба с безнаказанностью везде, где происходят преступления, является приоритетом для Бельгии. Бельгия поддерживает работу Международного уголовного суда. Запрос [главного] прокурора cуда Карима Хана на выдачу ордеров на арест как [деятелей] ХАМАС, так и израильских чиновников является важным шагом в расследовании ситуации в Палестине. Бельгия будет продолжать поддерживать важную работу международного правосудия, направленную на то, чтобы лица, виновные во всех преступлениях, были привлечены к ответственности", – говорится в заявлении Лябиб.

Скандал вокруг МУС – как им воспользуется РФ

Если Международный уголовный суд примет решение об аресте, которое запросил прокурор Хан, все 123 страны-члена Международного уголовного суда будут обязаны арестовать этих людей, если они окажутся на их территории. Поскольку Израиль не является членом МУС, даже в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанту не грозит судебное преследование, однако это может усилить международную изоляцию Израиля. К слову, США также не являются членами МУС, в отличие от Палестины, которая признала его юрисдикцию в 2014 году.

Примечательно, что в стране-агрессоре России реакцию Штатов раскритиковали – как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, она напоминает реакцию "ужаленного самим собой скорпиона". И такая реакция России вполне прогнозирована, учитывая наличие ордера МУС на арест кремлевского диктатора Владимира Путина, а также ряда офицеров российской армии за преступления в войне в Украине.

Юрист-международник и бывший постпред президента в АР Крым Борис Бабин убежден, что нынешняя ситуация вокруг МУС, особенно в преддверии саммита в Швейцарии, на руку Украине.

"Как это ни будет кому-то казаться парадоксальным, считаю эту позицию Офиса прокурора МУС полезной для Украины. Офис демонстрирует мучительную для многих беспристрастность, конечно, в ее собственном видении. С ней можно соглашаться или нет, но теперь в МУС явно увеличится поддержка со стороны большинства стран-участниц, а они там очень разные и представляют, напомню, весомую, если не ключевую часть всей человеческой цивилизации. Перед швейцарским форумом мира это важно", - считает Бабин.

По мнению политолога, директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, ситуация вокруг МУС является проявлением кризиса системы международного права и правосудия.

Он напомнил, что во время своего президентства Трамп ввел санкции против МУС из-за проведения расследования судом в Гааге действий американских военных в Афганистане.

"Сейчас возникла ситуация, когда, с одной стороны, для США не с руки поддержать это решение. Штаты выступают за повторное введение санкций в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху, поскольку это может отразиться и на самих США и приведет к кризису в отношениях Израиля с США и европейскими странами. Допустить выдачу ордера для США в год выборов – крайне неприятная ситуация, ведь поддержка Израиля в Штатах достаточно высока. Не говоря уже о том, что это могли бы использовать демократы, которые в этом вопросе более последовательны, чем демократы", - говорит Золотарев.

С другой стороны, отмечает эксперт, это на руку Путину, ведь как только последовал указ Вашингтона, МУС отступил. По словам Золотарева, Запад выражает единодушие и пытается сохранить лицо Путину ввиду все еще сильных экономических связей Европы с Россией. А потому в будущем есть риск, что решение об аресте Путина может остаться лишь на бумаге. Кроме того, с учетом того, как в США увязывают помощь Украине и Израилю, то в случае кризиса на Ближнем Востоке его отголоски могут ударить и по Украине.

"Кризис на Ближнем Востоке будет отвлекать внимание от Украины. Если к власти придут республиканцы, то в этой ситуации вполне возможны варианты, что финансовая и военная поддержка Украины будут сокращены", - отметил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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