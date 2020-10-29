Украинцев отрезвят от COVID-скептицизма только похороны в каждом доме - профессор Амосова

Введение тотального карантина в Украине невыгодно для власти - Екатерина Амосова / УНИАН

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет ежедневно. На данный момент COVID-19 почти перешагнул отметку в 7,5 тысяч заражений в сутки, а власти продолжают говорить украинцам о том, что новый тотальный карантин не за горами.

Однако цифра зараженных, при которой это может произойти все время сдвигается - если сначала президент Владимир Зеленский уверял, что украинская медицина не выдержит нагрузки, если в Украине ежедневно начнут выявлять по 9,5 тысяч заболевших каждый день, то позднее сам Зеленский, а вместе с ним и Минздрав, уже заговорили о 15 тысячах больных в день.

В интервью Главреду врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала о том, почему власти все время повышают критичный порог и грозит ли Украине очередной локдаун, почему возвращать детей в школы с дистанционного обучения небезопасно, стоит ли верить в появление анонсированной президентом украинской вакцины, когда спадет волна COVID-19 и как решить проблему нехватки медиков.

- Ранее Зеленский говорил, что рассматривается вариант повторного жесткого карантина при 9,5 тысячах заражений в сутки. Теперь же, в недавнем интервью телеканалам он уже заявил, что полный карантин может остановить экономику, а потому вводить его не планируют. В каком формате, на ваш взгляд, сейчас карантин может быть эффективным?

- Это сложный вопрос, на который ищет ответ весь мир. На Западе эксперты разделились на две категории. Одни считают, что все равно все переболеют ковидом, поэтому нужно изолировать уязвимых людей из группы риска, а остальные, которые в неё не входят и у которых риск тяжелого течения ковида низкий, пусть продолжают работать и развивать экономику и формируют коллективный иммунитет. Другие считают, что группа риска составляет 40%, потому адекватно изолировать их нельзя. По их словам, даже молодые умирают и у них часто бывает так называемый длительный ковид, который делает их неработоспособными в течение нескольких следующих месяцев.

Читайте такжеУкраина снова "закроется" на карантин, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля - врач Иван СорокаИменно поэтому там сейчас отрабатывают идею плановых локдаунов на фиксированный промежуток времени по принципу прерывателя электрической сети, когда при повышении напряжения выбиваются пробки. Ситуационно это связано с тем, что медицинская система находится на грани перегрузки и для того, чтобы дать возможность уменьшить распространение коронавируса и разгрузить больницы, планомерно на две-три недели, приурочив к школьным каникулам, предлагают дополнительно сделать полный локдаун, чтобы минимизировать потенциальные источники инфекции - сидеть дома, не принимать гостей, не выходить из дому, минимизировать походы в магазины и аптеки, перейти на удалённую работу, закрыть бары, рестораны, кафе, службы быта и спортивные залы.

По такой модели уже пошла Ирландия. Однако у нас она вряд ли сработает. Потому что у нас провалена информационная кампания и большинство населения больше боится голода, чем COVID-19. Вероятно, именно поэтому президент называет все большую цифру заболевших, при которой якобы обсуждается введение полного карантина, хотя на самом деле этим он просто вбрасывает идею карантина в общество и оценивает реакцию на неё.

- То есть, именно этим можно объяснить повышение цифры для карантина с 9,5 до 15 тысяч, что тоже озвучил Зеленский?

Мне так кажется. Карантин мог бы быть эффективным, если бы люди действительно сидели дома. Но у нас люди не будут этого делать, и полиции не хватит, чтобы их штрафовать. Более того, в этом случае возможны массовые акции протеста. Решение о карантине невыгодно для власти и я сомневаюсь, что она на это пойдёт.

Тот адаптивный карантин и зонирование, которые у нас якобы действуют – это не наше ноу-хау, такой подход скопирован у нескольких стран, в том числе, и у США. Наше отличие в том, что у нас "раскрас" городов происходит в ручном режиме - мы это видели на примере Одессы и сейчас видим на примере Киева. Это также подрывает доверие к власти, как и ко всей системе адаптивного карантина. У нас по факту нет штрафов за отказ от ношения маски, провал с городским транспортом. За границей, где у людей есть свои машины, закрывать на карантин было бы более действенно, но не у нас, где личного транспорта значительно меньше, а общественный в отвратительном состоянии.

При набитых маршрутках никакой карантин не сработает.

Очень многое зависит и от разумного поведения людей, которого тоже, к сожалению, не наблюдается. Возможно, если действительно будут массовые смерти и в каждом парадном будут похороны, то это отрезвит ковидоскептиков, но пока у нас ситуация патовая.

Екатерина Амосова / facebook.com/KaterynaAmosova

- Как, по-вашему, тогда можно заставить украинцев соблюдать карантинные ограничения?

- Я считаю, что время для этого уже упущено. Весной люди сидели на карантине из страха, но увидели, что эти правила не для всех. Личный пример представителей власти очень важен, но как раз его украинцы и не увидели. Во всем мире для этих целей работают штрафы, но у нас, когда за чертой бедности находится более половины населения, сам принцип штрафов вызывает большие вопросы.

Но даже если эти штрафы в 1500-1700 гривен у нас появятся, люди просто начнут от них откупаться, давая 100 гривен полицейскому.

Потому это тоже не сработает. Иными словами, изменить что-то в нашей стране можно только путем медленных изменений, в т.ч. самого поведения представителей власти и повышения их авторитета.

- Несколько недель назад глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий озвучил идею карантина выходного дня. Оцените ее.

- Я мониторю англоязычные публикации, которые, в том числе, касаются и эффективности разных ограничительных мер на уровне организации здравоохранения, социальной медицины, методов лечения и профилактики людей. К чему я веду? Я встречала такие идеи, но не слышала доказательств их эффективности. Мне кажется, что прежде чем подвергать этому всю страну с разной эпидситуацией в регионах, можно было бы попробовать ввести такой карантин в одном городе в качестве пилотного проекта и оценить эффективность. Западная наука утверждает, что карантины позволяют прервать распространение инфекции, и чем они дольше, тем это эффективнее. То есть такие локдауны должны быть достаточно длинными, и их не нужно спешить снимать.

Читайте такжеПочему Украина на самом деле бъет рекорды по коронавирусуПо данным так называемого числа репродукции, распространение инфекции в городе или регионе уменьшается, как только уменьшается число заболевших. После этого неминуемо следует уменьшение локдауна и также неминуемо инфекция снова начинает быстрее распространяться. Поэтому, чтобы не жить по такой синусоиде, мировые учёные пытаются найти более щадящие подходы, чем тотальный локдаун, который не решит проблемы, в связи с чем отдельные страны вводят комендантские часы, а Великобритания всерьез обсуждает вопрос такого прерывателя, так как им некуда класть больных. Но до появления вакцины никто точно не знает, какой из этих путей окажется наиболее правильным.

- Если в Украине речь все же пойдет о карантине, есть ли у нас, по-вашему, сферы, которые сейчас можно было бы закрыть на карантин с наименьшими рисками?

- С позиции опасности заражения, наиболее опасные – это закрытые помещения с плохой вентиляцией, высокой плотностью людей, которые громко разговаривают, глубоко дышат и без масок. Например, рестораны, где даже при соблюдении других мер, люди значительную часть времени находятся без масок. Достаточно опасны, на мой взгляд, и спортзалы - доказано, что коронавирус передается не только капельным путём, но и аэрозольно-воздушным, когда маленькие частицы вируса висят в воздухе, по сути, как дым от сигарет. И когда человек с силой влыхает и выдыхает воздух, как при физической нагрузке, пении или крике, то количество вируса, который попадает в окружающую среду, значительно больше и оно может распространяться на большие расстояния. Именно поэтому очень важна вентиляция помещений.

Сейчас снаружи значительно безопаснее, чем внутри, потому что бизнесы и государство не потратили время, чтобы улучшить вентиляцию.

Есть цифра, кратность воздухообмена в час для минимизации заражения. Исходя из этого способа распространения, важно добиться уменьшения количества людей в помещении. Но и это не все – все, кто находится в комнате, должны быть в масках, поскольку так мы защищаем друг друга, и мы должны избегать громких разговоров. Ещё одно опасное место – это бары, где люди близко набиваются друг к другу и, под действием алкоголя, громко общаются и кричат. К сожалению, в группу риска попадают и церкви. Потому я бы подняла этот вопрос среди конфессий в поисках альтернативы.

- К слову, сейчас закрыли на карантин значительную часть детских садов, школов и вузов. Стоит ли их возвращать из дистанционки и при каких условиях это можно сделать безопасно?

- По этому поводу тоже есть исследования. К сожалению, большинство исследований, которые были сделаны на Западе, относительно того, насколько дети, в зависимости от возраста, восприимчивы к заражению этим вирусом и насколько активно его передают, были выполнены весной в условиях локдауна, когда школы в большинстве стран были закрыты. Но уже есть основания считать, что дети до 10 лет и старше отличаются по роли в эпидпроцессе.

Закрытие школ базировалось на борьбе с гриппом, во время которого наиболее часто заражались дети и молодёжь и смертность среди них была выше, чем у взрослых. Но COVID-19 – это не грипп, и дети до 10 лет болеют им и умирают значительно реже. Более того, есть установленный факт, что дети болеют коронавирусной инфекцией легче.

Насколько они передают инфекцию взрослым – данные противоречивые. Большая часть из них говорит о том, что дети до 10 лет менее опасны, как передатчики этой инфекции, чем старшие дети и взрослые.

Например, в Британии сравнили на примере сотен тысяч людей распространение инфекции в семьях где были дети и не было детей и оказалось, что в семьях с детьми распространение вируса было меньше, чем в семьях, где не было детей. Безусловно, данные из западной Европы и Британии полностью к Украине применять нельзя, потому что там три поколения не живут в одной квартире. Однако ситуация с возникновением вспышек в школах коррелирует с эпидемической ситуацией в городе и в районе. Поэтому, когда идет рост заболеваемости, открывать школы действительно рискованно, но не столько из-за детей в школах, а из-за того, что работа школ увеличивает перемещение взрослых - они ведут детей в школу и из школы, встречают друг друга под школой, общаются с учителями и т.д. То есть увеличиваются контакты родителей, бабушек и дедушек этих детей, а не только дети приносят вирус из школы.

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Потому, по опыту западных стран, было бы логичным с первого сентября, когда уже шел подъем заболеваемости, открыть только младшие классы и, возможно, средние классы - то есть те, которые меньше болеют, меньше распространяют вирус и которым важнее очное обучение. После этого желательно было бы понаблюдать за ситуацией два-три месяца, а не открывать всех сразу. Также я бы с первого сентября не открывала вузы, потому что студенты съезжаются, селятся в общежитиях и по квартирам, что очень рискованно, особенно потому, что наши общежития с коридорной системой, оставшиеся с советских времен - это вообще неконтролируемая среда. Я не думаю, что рискнут всех открыть после выборов, ведь в ситуации, когда у нас растут цифры заболеваемости и не хватает медиков и коек, это очень рисковано. С другой стороны, в семьях, где живет сразу три поколения, было бы полезно старшим "включить мозги" и позаботиться о своих родителях – минимизировать свои социальные контакты и не ходить без маски, чтобы не принести им вирус.

- Вы упомянули статистику. В Украине она растет бешенными темпами. В чем главная причина такого роста? И будут ли у нас "свои" Италия или Испания?

- Весенний локдаун не работал в мире без налаживания эпидрасследований, то есть отслеживания контактов инфицированных и заболевших и их изоляции.

У нас, после ликвидации системы санэпидбезопасности правительствами Яценюка и Гройсмана, уже нынешняя власть, в условиях пандемии, упустила время для восстановления эпидрасследлваний, и за эти полгода не было сделано ничего, чтобы снова набрать туда людей. Как это делают на Западе.

Например, врач-эпидемиолог, прошедший курс обучения, имеет в подчинении группу из людей без высшего медицинского образования, которых обучили, как обзванивать контактных людей, как с ними говорить, как их убеждать. Наше большое упущение в том, что у нас так этого и не было сделано при том, что уровень наших зарплат копеечный в сравнении со странами Запада и точно можно было бы заинтересовать многих людей такой работой.

Потому, к сожалению, мы имеем то, что имеем - у нас ноль эпидрасследований, и сами заболевшие часто звонят тем, с кем контактировали - из тех, кого вспомнили и знают лично. Или не звонят из-за стигматизации в статуса больного ковидом, что мы видим. И все это при ограниченном количестве тестов, расходы на которые переложили на людей, из-за чего получается, что тесты сдают больше те, кто боится и может себе это позволить, а не те, кому это нужнее.

"Стресс-тест" пандемией в большинстве своём не выдержала и реформированная система первичной медицинской помощи - семейные врачи, на которых замкнулось все - пациенты по телефону, организация тестирования, вызов скорой помощи. Сейчас ситуация в Украине, как на войне, а ответственность за обеспечение населения медицинской помощью "размыта" между центральной властью и органами местного самоуправления, поэтому часто получается так, как в поговорке: "У семи нянек дитя без глаза". Потому, как мне кажется, в условиях чрезвычайной ситуации должен быть один начальник над нашей децентрализованной системой здравоохранения с разрушенной вертикалью власти. Цифры статистики, которые нам показывают, существенно занижены, но у нас не будет таких цифр заболевших, как, например, во Франции, просто потому, что у нас ограничена возможность тестирования, даже после подключения к нему частных лабораторий – все имеет свои пределы.

- Был ли карантин весной ошибкой? С одной стороны, наша власть так и не использовала время для подготовки, а с другой – пример Швеции показывает, что лучше было переболеть летом…

- Опыт Швеции сомнительный, потому что на миллион населения количество смертей оказалось значительно выше, чем в соседних скандинавских странах, Германии, Австрии и ряда других, и на уровне с Соединёнными Штатами Америки. Более того, следует учитывать, что социальное дистанцирование в Швеции действительно происходило – по опросам, 70% населения доверяют своей власти и официальным лицам, которые просили их минимизировать контакты, и потому значительная часть людей так и поступила. К примеру, крупная сеть кинотеатров Швеции закрылась в марте не потому, что так требовало государство, а потому, что люди попросту перестали туда ходить.

Кстати, исследования на выявление антител у бессимтомного населения показало их наличие примерно у 10%, что значительно меньше 50-60%, как показателей возможного достижения коллективного иммунитета. Кстати, и экономика тоже пострадала.

Потому опыт Швеции нельзя рассматривать как полное сохранение "нормальной жизни" и образец для подражания. Тем более, что Швеция, в которой сейчас начинается вторая волна, провела работу над ошибками в части ношения масок и увеличения количества тестирований. Интрига сегодня - насколько там вторая волна может разгореться, и какой будет смертность, так как есть научные данные, и по гриппу H1N1, и данные моделирования, что при большом количестве переболевших и погибших, первой волной эпидемия может и вовсе ограничиться. То есть когда вносятся большие ограничения на уровне общества, то сглаживается количество заболевших в одну волну, так как дается возможность системе здравоохранения переварить текущее количество заболевших и подготовиться к следующей волне.

Вторая и третья волны после снятия карантина будут неминуемо, и есть публикации, что если посчитать количество умерших за большой период времени, то при нескольких волнах их может быть суммарно больше, чем при одной очень "большой" первой волне с последующими небольшими сезонными подъемами количества заболевших, хоть и не в разы. Потому хорошего выхода из борьбы с пандемией нет – все варианты плохие.

Теперь по поводу нашего первого локдауна. Тогда это была первая встреча стран Западной Европы и Северной Америки с пандемией, потому что информация из Китая, во-первых, была ограниченной, а, во-вторых, к ней было недоверие с учётом тоталитарности государства. И вот когда все, в том числе и Украина, увидели то, что происходило в Италии и Испании, то тогда решение власти о карантине было вполне логичным. Но время, которое на него отвели, нужно было использовать с умом, как сделало большинство западных стран - для того, чтобы подготовить систему, как, например, подвести кислород, обеспечить увеличение количества тестов и отработать организационные моменты, такие как эпидемиологические расследования.

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- Говорить по ощущениям – это политиканство. В заниженных цифрах есть как субъективные, так и объективные причины. Субъективные это ограниченные возможности тестирования и ограниченный доступ к нему. То есть, это то, о чем я говорила – доступ к тестам не всегда есть у тех, кому они больше всего нужны.

Объективные - диагностика на основе золотого стандарта ПЦР, которая определяет генетический материал вируса в носоглотке, в 30% может иметь отрицательный результат. В мире количество переболевших оценивают так: эпидемиологи на научной основе отбирают репрезентативные группы людей, которые не болели точнее, не числились среди больных ковидом, и определяют частоту выявления у них антител. По этому показателю оценивают и близость популяции к достижению коллективного иммунитета. Согласно классической эпидемиологии, его достижение возможно, когда 60-70% будут иметь такие антитела. У нас подобные обследования не делались.

Однако есть вопросы к информативности такого подхода. В той же Швеции, в которой была тяжелая первая волна, к концу лета процент лет людей с антителами оказался менее 10%. Однако, это может быть связано с тем, что антитела могут определяться не у всех, кто был инфицирован как у тех, кто перенёс COVID бессимптомно, так и у тех, кто имел симптомы, причем в этом случае концентрация антител может снижаться после второго и третьего месяца. Факт "исчезновения" антител или снижения их количества у части перенёсших ковидного через 2-4 месяца установлен, однако остается нерешенным вопрос – значит ли это, что у переболевших не сохраняется иммунитет. То есть даже правильно организованные исследования бессимптомных людей не дают достаточной информации в истинном положении вещей. Если сравнивать со Швецией, в Украине, скорее всего, перенесли инфицирование ещё меньше людей и до коллективного иммунитета нам точно ещё очень далеко.

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- Кстати, эксперты медицинской сферы все больше высказывают скепсиса о коллективном иммунитете. По их мнению, до появления вакцины, он может и не появиться. Насколько это, по-вашему, соответствует действительности?

- С утверждением, что без вакцины человечеству его не получить, я солидарна. Хотя бы потому, что, с высокой степенью вероятности, даже у переболевших иммунитет будет непродолжительным. Потому без вакцины большая или меньшая часть переболевших будет заболевать снова, и логично, что коллективного иммунитета не получить.

Второй вопрос в том, как оценивать наличие иммунитета. С учётом того, что уровень антител в крови со временем уменьшается, и за невосприимчивость и защиту от вирусов, которые находятся внутри клеток, отвечают Т-лимфоциты, которые уничтожают клетки вместе с вирусом, для оценки иммунитета переболевших и его стойкости одними антителами нельзя ограничиваться. Однако исследования Т-лимфоцитов "памяти" технически более сложные, и даже в мире они не используются в практике, не говоря уже об Украине. Короче говоря, рассчитывать на коллективный иммунитет без вакцины не приходится.

- Если не вводить карантин, как об этом говорит президент, как будет обстоять ситуация в больницах, которые уже не справляются и с текущим потоком заболевших?

- В больницах ситуация усугубляется тем, что коронавирус – не грипп, и госпитализированные пациенты нуждаются в кислородно-дыхательной поддержке несколько дней-недель. Поэтому длительность пребывания в стационаре затягивается до двух, а то и трёх недель, и больницы остаются заполненными на длительный срок.

Но более критична нехватка медиков. Я верю тому, что пишут некоторые пациенты о том, что они видят врача и медсестру раз в сутки. Но эффективность лечения в стационаре зависит не только и не столько от "чудо-таблеток", как от наблюдения и контроля за состоянием пациентов, чтобы вовремя дать помощь, например, в случае снижения уровня кислорода, дать им кислородную поддержку. Поэтому сейчас цель номер один, по моему мнению – материально заинтересовать медиков, причём больше, чем это делается сейчас.

Думаю, что нам не обойтись без открытия дополнительных госпиталей. Склонная верить информации в СМИ, что в Харькове больные, у которых не слишком упало насыщение кислородом, уже не помещаются в стационар, а медсестра и врач в спецкостюмах ездят по домам и, если нужно, ставят капельницы дома, а сами больные покупают кислородные концентраторы - если повезёт.

И чем больше у нас будет заболевших, тем эта практика может стать распространеннее.

Сейчас кислородные концентраторы активно закупают благотворительные фонды, но проблема в дефиците, который образовался в Украине. Я не думаю, что наша страна, которая ранее имела ракетную промышленность, не может начать выпускать концентраторы кислорода из воздуха с небольшим объемом. Тем более, что для тех, кто находится дома, большие объемы в принципе и не нужны. Я не хочу рисовать апокалиптических сценариев с рефрижераторами на улицах, но, однозначно, в борьбе с коронавирусом много провалов.

- Видела, что вы раскритиковали недавнее постановление ВРУ о борьбе с коронавирусом. Насколько я поняла из вашего поста на Фейсбуке, действия, описанные в нем, мало что помогут исправить. Как, по-Вашему, сейчас необходимо действовать, чтобы снизить риски?

- Если после этого постановления быстро появятся подзаконные акты, то это не безнадёжно. Организация неотложной помощи очень важна - нужно принять закон и имплементировать его как можно скорее, а не растягивать это на несколько месяцев. Здесь власть ещё имеет возможность показать обществу свою ответственность перед гражданами.

- Вернемся к госпиталям. На прошлой неделе Минздрав и президент заявляли о развертывании дополнительных госпиталей в Киеве, Одессе и Мариуполе. В частности, озвучивалась идея превратить в госпиталь Дворец спорта. Насколько это безопасно?

- Если в других странах, таких как США, Китай и даже Россия, это делали и это работало, то почему бы не сделать нам? В любом случае, нужно начать что-то делать, так как ситуация критическая. Среди врачебного сообщества мнения разделились. Безусловно, лучше было бы построить новый госпиталь за весну и лето. Использование выставочных центров в качестве госпиталя - мировая практика. И вместо старого Дворца спорта с трибунами у нас есть выставочные центры на левом и правом берегу Днепра, более современные и которые было бы легче подготовить. Однако с ними проблема в том, что они частные.

Касаемо опасности заражения, так как там будут находиться больные с ковидом, то я ее не вижу. Реально ли подвести туда кислород, поставить перегородки, мониторы и как быстро это можно сделать в наших условиях - к этому у меня есть большие вопросы. Но мир таким путем шел. Более того, у нас есть койки институтов академии медицинских наук Украины терапевтического профиля, которые не все заполнены. И их обсуждают как альтернативу. Но эти койки тоже имеют подвод кислорода не более чем в 10% случаев. Потому нужно считать, какой из двух вариантов можно реализовать быстрее и дешевле.

- Вы и ряд других медиков, с которыми мне приходилось общаться, уже давно говорите об острой нехватке персонала. В то же время идут дискуссии о том, привлекать ли к процессу лечения студентов и интернов. Как, с вашей точки зрения, можно решить эту проблему?

- Принудительно привлекать как бесплатную рабочую силу, под маркой того что не зачтут интернатуру или курс додипломного обучения без этой работы, я считаю неправильным. Да, студенты после 3 курса могут работать медсестрами, а интерны - врачами, под контролем старших товарищей, но только после качественного тренинга, в том числе, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, которыми их должно снабдить государство или местная власть в полном объёме. однако за это им нужно предложить адекватные деньги.

Многие студенты и интерны подрабатывают, потому что стипендия - это копейки, а многие оплачивают своё обучение сами. Потому, вместо работы в Макдональсе и массажей или "уколов" по домам, многие пойдут на работу с ковидными больными. Вопрос в материальном стимуле, иначе это не работает. Эта работало раньше, когда молодёжь видела пример подвижничества со стороны старших коллег. А когда уровень морали старших - низкий, то это работать уже не будет. Ведь и сейчас, и задолго до ковида многие отделения больниц держались на студентах, которые приходят работать "постовыми" медсестрами, подрабатывать и получать практику в профессии.

- Президент анонсировал вакцину украинского производства. На это дело выделили аж 500 тысяч долларов (в то время как США выделили 1,2 млрд долларов). Есть информация, что эта вакцина будет отечественной только на бумаге, поскольку она, условно говоря, может быть иностранной, но с украинской этикеткой. Как считаете, насколько возможно появление такой вакцины в нынешних условиях?

- Я разделяю скептическое мнение части коллег и общества. Нельзя на голом месте наладить высокотехнологичные научные исследования с нуля от лаборатории до того продукта, который можно безопасно вводить людям. В Украине нет ни одной лаборатории третьего и четвёртого уровня биобезопасности, в которой можно работать с вирусами, о чем можно говорить?!

То, что мы слышим, вакцину хочет делать частная компания, которая до этого продавала реактивы для лабораторий, а сейчас сделала ИФА-тесты на выявление антител к возбудителю ковид. И вдруг, "на голубом глазу", такой амбициозный проект?! Хочу добавить, что только около 5% новых лекарств, в том числе биологических, которые создаются, доказывают свою эффективность и безопасность в трёх фазах клинических исследований, которые они должны пройти для получения сертификации. Стоимость такого процессамиллиарды долларов. В мире в работе уже есть более 100 вакцин против Ковида на разных этапах исследований. То есть с высокой вероятностью вакцина с доказанными эффективностью и безопасностью, одобренная ВОЗ, в мире уже через полгода будет. И Украина вошла в консорциум бедных стран, которым богатые страны выделят определенное количество доз уже весной. Безусловно, развитие науки в Украине чрезвычайно важно, и без этого никак нельзя, но, как минимум, перед тем, как вкладывать бюджетные деньги в проект частной компании, нужно получить официальное экспертное заключение от НАНУ и НАМН о перспективности этого проекта.

Ещё одно соображение. В условиях недоверия людей к вакцинам, особенно в Украине, согласных вакцинироваться "первой украинской вакциной" вряд ли будет много.

-Один из разработчиков вакцины заявил, что вакцину могут начать тестировать через 3 месяца, а через год она уже может быть полностью пригодной для массового использования. Реальны ли такие сроки и какие могут быть риски от такой спешки?

- Я в это не верю. Эти заявления заинтересованных лиц, причастных к этой истории, должны быть подкреплены заключением независимых экспертов наших академий наук. Например, харьковского института микробиологии имени Мечникова, который не так давно назывался институтом вакцин и сывороток. неприятно видеть вовлечение президента в эту историю . Украинская вакцина через год не появится точно. Три фазы исследований, вторая и третья – на людях, причем третья фаза подразумевает участие 20-30 тысяч людей. Или тогда идти по пути России, которую мы осуждаем (что, кстати, правильно), которая после исследований на 76 добровольцах во второй фазе сертифицировала эту вакцину и параллельно с проведением третьей фазы вводит ее людям. Идти по этому пути мы не сможем.

-Вот уже несколько недель активно обсуждают и российскую вакцину. Несмотря на то, что Минздрав отрицает факт переговоров с российской стороной о поставках, поговаривают, что эта вакцина все же попадает в Украину в частном порядке. Насколько она безопасна?

- Каждый человек свободен и несет ответственность за свои действия и решения самостоятельно. Я считаю, что риски до проведения третьей фазы испытаний и до регистрации вакцины в нашей стране – велики. Я бы так не делала и вводить ее не советую.

- На днях стало известно, что Украина закупила ремдесивир, которые признают неэффективным. В каких случаях он может помочь и для чего у нас его закупили?

- По поводу ремдесивира есть свежая информация, что несмотря на результаты исследований, которые не показали способности уменьшать летальность или потребность в искусственной вентиляции лёгких, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) зарегистрировал ремдесивир как противовирусный препарат для лечения ковида.

Не исключаю, что и в этом случае не обошлось без политики – в США часть авторитетных медиков критикуют такое решение как FDA, кстати, как и часть других решений Центра контроля за заболеваемостью (СDC), но, тем не менее, это произошло.

Что касается доказательной базы для ремдесивира, то есть ряд исследований, которые показали его эффективность в плане ускорения избавления от симптомов, на 3-5 дней. Тот же Тамифлю, который уже стал культовым в лечении гриппа, по сути дает то же самое. МОЗ начал проводить закупки задолго до завершения исследований под эгидой ВОЗ, когда на ремдесевир в мире возлагали большие надежды. Насколько я знаю, честь идёт о индийском генерике (копии) по удобоваримой цене. Кроме того, часть исследований ревлесивира у иных категорий пациентов, чем в проведённых ранее исследованиях, продолжаются, и возможно, будет уточнена "ниша" для его наиболее эффективного применения.

- Есть мнение, что пики заболеваемости придется на зимние месяцы, а ковид снизит обороты ближе к марту. Насколько возможен такой сценарий?

- Он вероятен по причине того, что с похолоданием мы большую часть времени будем проводить в помещениях с плохой вентиляцией, без ультрафиолета, который ускоряет гибель вируса на поверхностях. Весной будет теплее, у нас будет больше социальной активности на улице, потому темпы распространения инфекции уменьшаться. Это логично.