В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат

27 Ф-1 и 13 РГД-5 не доехали до адресата

В Запорожской области на станции "Комыш-Зоря" Запорожской области произошел инцидент - в грузовом вагоне поезда были обнаружены гранаты, которые кто-то особенно хитрый загрузил туда целым ящиком.

Арсенал обнаружили сотрудники Бильмацкого отделения полиции совместно с работниками станции. Вагон, в котором обнаружили "последние аргументы бойца", входил в состав транспортного поезда, который перевозил каолин, сообщает пресс-служба полиции области.

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В ведомстве уточнили, что все оружие было изъято и доставлено в Запорожский научно-исследовательский экспертно-уголовный центр.

Напомним, ранее в Днепре мужчина вручил своему товарищу гранату Ф-1 и выдернул чеку.