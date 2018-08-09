Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция

Бывшие бойцы "Торнадо" были настроены очень серьезно / Эспрессо TV

Бывшие сотрудники роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо", которых обвиняют в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, готовили бунт в СИЗО в Киеве.

При попытке правоохранителей обыскать их камеру, "торнадовцы" устроили бунт и оказали сопротивление полиции, рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак, передает Интерфакс-Украина.

Маслак также заявил, что экс-"торнадовцы" также "требовали деньги у других лиц, которые удерживаются в СИЗО, ценой их жизни".

"В рамках криминальных действий были проведены сегодня обыски. Наши сотрудники вместе с сотрудниками прокуратуры, Службы безопасности Украины и "Альфы" пришли в камеры торнадовцев и они оказали сопротивление. То есть были использованы взрывпакеты самодельные, которые они сделали, также у них было холодное оружие. Самодельные взрывпакеты они сделали непосредственно в камере, поскольку они делаются с помощью порошка из спичек обычных, которые не запрещены для передачи заключенным", - рассказал Маслак.

Он отметил, что бойцы "Торнадо" успели подорвать один из взрывпакетов, из-за чего был травмирован сотрудник СИЗО. В связи с этим всем причастным к этому будет инкриминирована ст.348 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов), санкция которой статьи предусматривает 9-15 лет лишения свободы.

"Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, три человека были вывезены из СИЗО, и другие оставшиеся лица, помещены в карцер", - рассказал Маслак, уточнив, что три автозака вывезли троих лиц в три разных пенитенциарных учреждения Киевской области, а в СИЗО осталось четыре человека.

На требования родственников назвать фамилии вывезенных, он сказал, что "это оперативная информация".

Рассказывая о деталях тюремного бунта, Маслак подтвердил, что "торнадовцы" были неплохо оснащены и серьезно настроены.

"Более того – у них было горючее с собой, бензин, и один из сотрудников также был облит горючим с угрозами о том, что сейчас подожгут. Потому мы, собственно, открыли камеру. Из торнадовцев никто не пострадал, наши сотрудники сработали оперативно", - рассказал Маслак.

По его словам, есть вещественные доказательства, видеоматериалы, прямой эфир, который вели сами заключенные.

Читайте такжеАвакова предупреждали, что из мародеров "Шахтерска" нельзя создавать роту "Торнадо" — СМИ"Они стояли с ножами и топором, где они договаривались о том, что они должны убить наших сотрудников. Это есть в прямом стриме, он был и уже есть в доступе. Также на сайте Генеральной прокуратуре будут выложены фотографии, будет выложено видео с предметов, найденных во время обыска. Все отснято", - сообщил Маслак.

Напомним, в киевском Лукьяновском СИЗО взбунтовались осужденные бойцы добровольного подразделения "Торнадо"; экс-комбата Руслана Онищенко попытались изолировать от остальных, и развести добробатовцев по разным изоляторам, на что "торнадовцы" ответили неповиновением, забаррикадировались в камере и оказали сопротивление сотрудникам СИЗО.

Напомним, в июне 2015 года стало известно о задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.