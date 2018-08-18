В Киеве полицейский в упор расстрелял вымогателя

Преступник не ожидал, что его несостоявшейся жертвой окажется коп / Информатор

В субботу, 18 августа, в Киеве на Лесном массиве офицер полиции в упор расстрелял мужчину, который пытался вымогать у него крупную сумму денег. Инцидент случился по адресу улица Маршала Жукова, 25/27 около 12:30.

Стрелявший - старший лейтенант киевской полиции, выпустивший в преступника шесть пуль из травматического пистолета, рассказал подробности происшествия, передает "Информатор".

"Сначала мне позвонили с неизвестного номера и сказали, что мой сын попал в беду и начали требовать 5000 долларов. Однако я сразу понял, что это развод, ведь у меня нет сына. Через некоторое время ко мне в дверь квартиры позвонил подозрительный мужчина. Я сразу приготовился к нападению и достал свой пистолет", - говорит полицейский.

Преступник был не готов увидеть перед собой вооруженного копа, струхнул и попытался договориться "миром" - так, он начал предлагать полицейскому деньги за то, что тот его отпустит. Но не прокатило.

"Я попросил соседа вызвать наряд полиции. Злоумышленник услышал это и засуетился, а потом резко бросился на меня", - рассказывает полицейский.

Однако аферист явно не знал, что атаковать вооруженного полицейского - это очень плохая идея, и получил шесть пуль из травмата. Преступник попытался скрыться, выбежал на улицу - и вот тут от полученных ранений мужчина повалился на газон, откуда его и забрала скорая помощь.

Сейчас на месте работают следователи. Правоохранители выясняют подробности случившегося, опрашивают стрелявшего и свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря.