Названа причина убийства известного ученого в Николаеве

2 сентября 2018, 20:18

С места происшествия преступник забрал некоторые вещи убитого.

Николай Шитюк
Николай Шитюк / novosti-n

Полиция задержала подозреваемого в убийстве профессора университета в Николаеве Николая Шитюка. По его словам, он зарезал ученого в ходе ссоры из-за личной неприязни.

Как сообщила пресс-служба полиции Николаевской области, правоохранители проанализировали большое количество видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство.

25-летний задержанный утверждает, что смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений.

С места происшествия преступник забрал некоторые вещи убитого.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" (ч.2 ст.115 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве совершено убийство известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета имени Василия Сухомлинского Николая Шитюка.

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убийство полиция Николаев
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