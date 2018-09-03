В Малайзии впервые публично выпороли женщин за лесбийский секс

Плеть / "Ярмарка Мастеров"

В Малайзии публичной порке подвергли двух женщин, которых ранее осудил шариатский суд за попытку лесбийского секса в автомобиле.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС. По их информации, двух местных жительниц, 22 и 32 лет, арестовали в апреле нынешнего года после того, как застали во время занятий любовью в автомобиле.

В минувшем месяце женщины признали себя виновными в нарушении исламских законов. Их приговорили к порке и штрафу в размере $800. Каждая получила по шесть ударов плетью.

По информации местных журналистов, за поркой наблюдали более ста человек. Также известно, что данный случай стал первым эпизодом осуждения за однополые отношения в Малайзии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России учительницу и школьницу уличили в лесбийском романе.