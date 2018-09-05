Требовал переписать историю. На Луганщине мужчина угрожал взорвать школу

На Луганщине "подрывник" требовал переписать историю Украины / npu.gov.ua

В среду, 5 сентября, в городе Лисичанск Луганской области мужчина ворвался в школу искусств, заявил, что имеет бомбу и гранату и взорвет школу, если ему не приведут человека, который перепишет историю Украины.

В Лисичанске и расположенных рядом городах был введен специальный план "Заложник", правоохранители сформировали ситуационный центр, перекрыли выезды из города, говорится на сайте Нацполиции.

По данным ведомства, в школу прибыли бойцы спецподразделения полиции, спасатели, авто скорой, из нее немедленно эвакуировали директора и заведующего учебной частью, а позже злоумышленника задержали.

"Подрывником" оказался 30-летний житель с. Титаровка Старобельского района, который сбежал из тубдиспансера. На вопрос полицейских, где бомба, ответил — в голове", — отмечается в сообщении.

Начато производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

На Луганщине "подрывник" требовал переписать историю Украины / npu.gov.ua

Напомним, 30 августа в Святошинском районе Киева в одной из квартир мужчина после ссоры забаррикадировался в квартире с детьми и угрожал применить оружие, его задержали копы.