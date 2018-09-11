В Прилуках сын мэра совершил ДТП и кидался на свидетелей - видео

Сын мэра умудрился разбить машину в хлам; к счастью, пострадал лишь столб / Скриншот

В Прилуках, что на Черниговщине, сын мэра Ярослав Попенко не справился с управлением и совершил ДТП. К счастью, кроме разбитого автомобиля и сбитого стооба пострадавших больше не оказалось.

Патрульным пришлось отвезли Попенко в больницу; водитель машины категорически отказывался, вел себя агрессивно, бросался на активиста, который снимал его на видео, и толкал полицейского, передает "Телеканал 24".

"Он с четвертого или пятого раза только понимал, что это с ним разговаривают. Он и на людей бросался после аварии, кого видел с камерой, на того и бросался",– рассказал представитель ОО "Неравнодушные прилучане".

Правоохранители позднее подтвердили, что молодой человек был пьян - правда, дозу алкоголя в крови не озвучили.

"Врачи подтвердили, что человек был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится расследование", – отметил представитель полиции Черниговской области Сергей Брыль.

А пока идет расследование, "мажора"... отпустили. Кстати, это не первое ДТП по его вине - два года назад, в таком же состоянии, Попенко врезался в забор вокруг частного дома, тогда тоже никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что кровавое ДТП произошло в Одессе на 6-й станции Фонтана - иномарка BMW на огромной скорости влетела в остановку, где стояли люди. Минимум погибли два человека, а еще один — скончался по дороге в больницу. Минимум четыре человека пострадали. СМИ узнали, что за рулем иномарки был 27-летний Олег Семиренко.