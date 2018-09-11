Одессит, избивший семерых женщин, вышел из СИЗО на свободу

Злоумышленник избивал всех встреченных по пути женщин / ТСН

11 сентября, во вторник, Апелляционный суд Одесской области постановил выпустить из СИЗО жителя города Рамзика Карапетяна, который в августе этого года жестоко избил на улицах Одессы семерых женщин, в том числе одну беременную.

В суд поступила апелляционная жалоба адвоката подозреваемого на постановление Приморского районного суда Одессы, которым Карапетян за совершенное преступление был помещен под стражу без определения размера залога как альтернативы меры пресечения.Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 296 УК Украины (хулиганство), сообщили в прес-службе Апелляционного суда.

"В апелляционной жалобе был поставлен вопрос об изменении меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. По результатам апелляционного пересмотра, суд частично удовлетворил жалобу защитника, и, отменив постановление Приморского райсуда, применил к подозреваемому круглосуточный домашний арест", – говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу, 11 августа, в Приморском районе Одессы злоумышленник избил семь женщин, в частности, беременную, одну из них он ударил "с локтя в лицо".