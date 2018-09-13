В Британии тюремная учительница угодила за решетку после секса с зэком-убийцей

13 сентября 2018, 05:01

Влюбленная женщина "тягала" заключенному "траву" и порно.

Иллюстративное фото / Mobile Spy World

Британка Саманта Дринквотер, работавшая учительницей в тюрьме HM Prison Whitemoor, угодила за решетку из-за секса с заключенным.

Такое сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. По их данным, руководство тюрьмы делало Дринквотер несколько замечаний за "шашни" с заключенным. Женщина обещала держаться от него подальше, но не сдержало обещание.

Более того, камеры видеонаблюдения запечатлели, как учительница занимается сексом с 35-летним заключенным Майклом Грегори в своем кабинете.

Кроме того, во время служебного расследования выяснилось, что Дринквотер передавала своему зэку марихуану и USB-накопители с порнографией.

Женщина признала свою вину в суде и заявила, что ее  "ослепила любовь".

К слову, Майкл Грегори был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух несовершеннолетних девочек, Шарлин и Летиши, в 2003 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США учительница с подругой совращали подростков.

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