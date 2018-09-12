На Днепропетровщине девочка повесилась на ручке двери

На Днепропетровщине девочка покончила с собой / УНИАН

В Никополе Днепропетровской области 15-летняя девочка повесилась на ручке двери на шарфе.

Несовершеннолетняя покончила с собой дома после того, как ее родители ушли в магазин, пишет Dnepr24.com.ua.

"… девочка училась на первом курсе никопольского профессионального лицея и в день трагедии она была на занятиях… Вернувшись домой из магазина, родители обнаружили труп дочери", — отметило издание.

Напомним, в конце августа в Днепровском районе Киева 15-летняя девочка выбросилась из окна 13-го этажа дома и после падения погибла мгновенно из-за травм, несовместимых с жизнью.